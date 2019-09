Potpredsjednik NSRS Senad Bratić podnio neopozivu ostavku

“Podnosim neopozivu ostavku, jer ne želim da budem neko ko će podržati da se pošalje slika o međuetničkom nerazumijevanju. Ova pozicija nije vrijedna toga. Podnosioci inicijative će shvatiti šta su uradili“, rekao je Bratić, a prenosi banjalučka “ATV“.

Podsjećamo, Кolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za danas u 18 sati posebnu sjednicu Narodne skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda: Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Senada Bratića.

“Razlog za to je Programska deklaracija SDA. Dobro, to je politika. Oni koji su donijeli ovakvu odluku trebaju se preispitati da li je ovo dobar kurs. Razrješenje nije zbog mog rada, naprotiv, do sada o mom radu najbolje govori javnost i moje kolege. Razrješenje je rezultat politike“, kazao je Bratić ranije za portal “Klix“.

Loading..

loading...

Facebook komentari