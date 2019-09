Cvijanović: ANP je samo politički trik, obit će se o glavu onima koji uslovljavaju

“SDS i PDP koji su na vlasti na nivou BiH se deklarativno zalažu za vojnu neutralnost Srpske, a, sa druge strane, na nivou BiH su usvajani dokumenti koji prepoznaju to kretanje ka NATO. Na njima je da odgovore da li je ANP uslov samo za SNSD ili se odnosi i na njih”, rekla je Cvijanović.

Ona je navela da je političko Sarajevo izabralo dovoljno težak “uslov” koji može dugo da drži u blokadi proces formiranja vlasti na nivou BiH.

“Ovdje se tražio krupan razlog da bi se sudarili sa našim mišljenjem, što je bezobrazno i neproduktivno. To će se obiti o glavu onima koji uslovljavaju umjesto da rade. Pitam ljude u BiH – je li to ta BiH, koja stoji i koja ne može da implementira izborne rezultate i u kojoj bi ste vi držali neko predavanje RS? Kako to može da opstane?”, upitala je Cvijanović u intervjuu za “RTRS“.

