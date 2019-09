Draško Stanivuković nakon Dodikove “ručne kočnice”: “Njega više ni kući ne shvataju ozbiljno”

Ova izjava stiže povodom Dodikovog “povlačenja ručne” poslije sastanka sa ruskim ambasadorom Petrom Ivancovom, te ranijih poruka da će zakazati sjednicu NSRS na kojoj će se glasati o tome da se ovaj entitet povuče iz institucija BiH, piše “Klix“.

Zbog nepoštovanja sporazuma koji su potpisali lideri, Dodik je danas rekao da neće dizati revoluciju, nego će odgovoriti političkim stavom u Narodnoj skupštini RS. Pokušat će, kaže, da traži “srpsko jedinstvo“, što je, kako je rekao, i ranije činio, “ali opoziciji očigledno nije stalo do toga, već podilazi strancima i Izetbegoviću“.

“To je čovjek koji mijenja izjave kao jedan uredan čovjek što mijenja čarape. To je političar koji se bavi dnevnim temama samo da bude zanimljiv. To nikome od građana RS-a više nije zanimljivo. Dodik dođe iz Brisela i u 14 sati izjavi da je ‘dosta separatizma i govora o unitarizaciji i da se treba baviti životnim stvarima’, a nakon dva sata priča o unitarizaciji i separatizmu. On kaže da smo mi izdajnici, a onda nas zove na jedinstvo. To nema veze ni sa čim više“, smatra Stanivuković.

Na pitanje šta ako Dodik zaista sazove sjednicu na tu temu, Stanivuković odgovara da Dodika treba pitati šta nakon toga.

“Ne znam kuda on razmišlja. Mislim da je on godinama provodeći na funkciji izgubio kompas. Veoma je lako zavaditi narod koji je imao prošlost kakvu ima BiH.”

Naš sagovornik smatra da rad opozicije treba ići u pravcu da ozbiljni ljudi odnosno državnici dobiju priliku da vode ključne politike i da na ključnoj funkciji bude čovjek koji ima putanju i vizionarsku politiku.

“Dodik je prvo sjeo sa Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem, pružili su ruke, a onda idu i ovo pričaju. To ubija vjeru i nadu da ovdje živimo kao ljudi. Sve svoje fore i fazone je izlizao.”

Stanivuković se osvrnuo i na Dodikove izjave da on brani Republiku Srpsku.

“Danas je početak školske, a ja sam čuo da on brani RS. Neka ode u Paviće i vidi da nijedan prvačić nije upisan i da je 90 područnih škola zatvoreno u RS-u. Ako je takav čovjek brani da Bog da je nikad ne branio nijedan takav.”

Prošle sedmice zvaničnici entiteta RS su govorili o tome da je budžet u suficitu, a istovremeno je stigla i izjava da će 50 miliona KM pomoći iz Srbije značiti likvidnost budžeta RS-a.

“Nama je budžet toliko u suficitu na način da jedna institucija kupuje zgradu od druge institucije, kako bi ova isplatila plate. To je na primjeru gdje Vodovod kupuje zgradu od Zavoda za izgradnju (ZIBL). Tu je i Firma Kosmos u vlasnistvu Vlade RS-a gdje radnici nisu primili 13-14 plata. Ali to Dodik ne može shvatiti kada njegovi saradnici, ukućani i kumovi barataju milionima i tenderima. Tu je izgubljena realnost“, mišljenja je Stanivuković.

Budući kandidat za gradonačelnika Banje Luke i član PDP-a Draško Stanivuković kaže da bi sjednica NSRS-a koju bi Dodik sazvao o povlačenju RS-a iz institucija BiH poput Uprave za indirektno oporezivanje, SIPA-e, OSA-e, Suda BiH i Tužilaštva BiH mogla biti jednaka farsa kao i sjednica o Pelješkom mostu.

“To su demonstracije njegove moći, dokazivanje da je kod nas hijerarhihja sljedeća: Dodik, pa njegovi ljudi, pa prazna mjesta, pa Dodikovi kumovi i drugovi, pa prazna mjesta, pa RS.”

Stanivuković je mišljenja da su sukobi SNSD-a, SDA i HDZ-a zapravo izmišljeni i da se radi o predstavi za narod.

“Znam da je Dodik svaki dan s Čovićem. I onda ta ista stranka najavi u Drvaru proslavu oslobođenja grada. Zar nije logično da ga Dodik nazove na telefon i kaže mu da to ne rade. Ali ne, on kaže da će tijelom braniti Drvar. Je li to liči na sukob i tuču? Zar nije razumnije da se telefonom dogovore. To djeluje predstava za mene koji sam mnogo upućen u sva politička dešavanja. Ali za čovjeka koji se bori za egistenciju i koji ima samo RTRS, onda on ne može svjesno razlučiti tu predstavu i spreman je sutra na ono što ne želim ni izgovoriti. Kada slušam retoriku Dodika, to je huškačka koja žari šire narodne mase.”

On za kraj razgovora ističe da je dokaz dobro izrežiranoj predstavi i “šepurenje članova Predsjedništva BiH” na sjednicama koje koštaju desetine hiljada KM.

“Posebnu tu mislim na članove SDA i SNSD-a, Džaferovića i Dodika. Zakažu 15 tačaka sjednica, a onda otkažu 14. Zakazivanje sjednice, njihovo osiguranje i sve ostalo košta desetin hiljada KM, a oni se šepure. To je poražavajuće“, rekao je Stanivuković.

