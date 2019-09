Željko Komšić: “Moguće raspuštanje Parlamenta i raspisivanje novih izbora”

Komšić: Bez ANP-a nema vlasti

Do tog datuma Predsjedništvo BiH je trebalo imenovati Zorana Tegeltiju za mandatara Vijeća ministara BiH, ali su dvije sjednice na kojima se trebalo glasati otkazane.

Razlog je neslaganje članova Predsjedništva oko slanja ANP-a u Brisel, kojem se Dodik protivi, a članovi Šefik Džaferović i Željko Komšić bez toga ne žele glasati za Tegeltiju.

Komšić je jučer rekao za “Avaz” da će, ukoliko Dodik zatraži, zakazati novu, treću sjednicu Predsjedništva, na šta je obavezan po Poslovniku, ali da vjeruje da do toga neće ni doći.

– Međutim, s obzirom na međusobne odnose gospode Dodika i Tegeltije, gotovo sam siguran da to gospodin Dodik više neće tražiti – rekao je Komšić.

Na pitanje šta dalje, kako riješiti ovu situaciju, Komšić je odgovorio:

Razne varijante

– Moguće su razne varijante, da Čović, Izetbegović i Dodik ipak razriješe ovu situaciju i provedu njihov međusobni sporazum, da se napravi neka nova parlamentarna većina, da sve ostane kako sada jeste, a moguća je i opcija da se Zastupnički dom Parlamentarne skupštine sam raspusti ili da to uradi OHR, pa da se ide u nove izbore – zaključio je Komšić.

Šta je rekao Dodik

Dodik je prošle sedmice rekao da se nada da će do 5. septembra biti sazvana još jedna sjednica o imenovanju i izglasavanju Tegeltije za mandatara, ali da je on više neće zakazivati. To znači da mandatar u predviđenom roku neće biti ni imenovan, piše “Avaz“.

Loading..

loading...

Facebook komentari