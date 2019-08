“Agresivnim pristupom žele sebi sačuvati ugodnu poziciju”

Advertisements

“Što se tiče tvrdnji o majorizaciji, treba samo pogledati kako se dijeli vlast. HDZ koji je jedva skupio 150 hiljada glasova, imati će na državnom nivou tri ministra, dok će SDA, DF i SBB koji u zbiru imaju 450 hiljada glasova imati svi zajedno tri ministra (po jednog). Takav odnos je i na niže u raspodjeli vlasti, slično je sa druge strane i sa SNSD-om.

Prema tome o čemu pričamo? O kakvoj majorizaciji? To je jedan agresivan pristup koji želi sačuvati ovu ugodnu poziciju. Ne volim razgovarati u tim relacijama Bošnjaci – Srbi – Hrvati, ali ovo su činjenice. To je naime Dejton, koji je omogućio dojučerašnjim separatistističkim politikama ovu poziciju, inače bi u suprotnom po Beogradu i Zagrebu mogli samo prodavati paprike. Ako iko može izreći onu narodnu: “Nema Bosne nigdje”, to mogu SNSD i HDZ”, smatra Komšić.

