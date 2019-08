Haotično izvršenje budžeta: Federalna vlast precijenila rashode za 140 miliona KM

Loading..

Revizija Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu obiluje informacijama o utvrđenim nepravilnostima i nezakonitostima na nivou Federacije BiH, pa se uz ostalo navodi da su više iskazani rashodi po temelju kapitalnih transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta kod Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u iznosu od 153 miliona KM, te manje iskazani rashodi po temelju poticaja za biljnu i animalnu proizvodnju i veterinarstvo u iznosu od 8.015.010 KM i transfere iz oblasti socijalnih prava u iznosu od 5.682.857 KM, piše “Klix“.

“Planiranje Budžeta FBiH za 2018. godinu nije u cijelosti vršeno u skladu s Zakonu o proračunima u FBiH, s obzirom na značajna odstupanja u realizaciji planiranih prihoda i rashoda. Također, uspostava Registra proračunskih korisnika Federacije BiH nije izvršena sukladno Zakonu o proračunima u FBiH, što je također utjecalo na planiranje Proračuna FBiH, kao i na planiranje i realizaciju proračuna Parlamenta FBiH, predsjednika i dva dopredsjednika FBiH, Ministarstva pravde i kazneno-popravnih zavoda u FBiH“, navodi se u revizorskom izvještaju.

Proračunski korisnici različito evidentirali svoje obaveze

Revizori su provedenom revizijom finansijskih izvještaja u 2018. godini utvrdili da su proračunski korisnici u Federaciji BiH različito postupali kod evidentiranja svojih obaveza.

“Jedan broj korisnika svoje obaveze je evidentirao na vanbilansnoj evidenciji. Zbog takvog načina evidentiranja u Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2018. godinu i Bilanci stanja na dan 31. decembar 2018. godine nisu realno iskazane pozicije rashoda i obaveza, što je u konačnici utjecalo na tačnost ovih pozicija, te samim tim i na finansijski rezultat u Izvještaju o izvršenju Proračuna FBiH za 2018. godinu“, navodi se u revizorskom izvještaju.

Navode da pravomoćne presude i sudska rješenja o izvršenju predstavljaju dospjele obaveze i nisu knjigovodstveno evidentirane u izvještajnim razdobljima na koja se odnose.

“Riječ je o obavezama koje su nastale nakon okončanih sudskih postupaka, vođenih temeljem tužbi djelatnika zbog nepoštivanja prava iz radnih odnosa. Ovi postupci su okončani u prethodnim godinama i obaveze temeljem navedenog nisu se evidentirale u sklada s člankom 76. Zakona o proračunima u FBiH, člankom 16. Uredbe o računovodstvu budžeta u FBiH i člankom 35. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH, prema kojima se rashodi i izdaci priznaju u razdobljima u kojima su obveze nastale, neovisno od njihovog izmirenja, već su se iz godine u godinu uvećavale“, jasna je finansijska revizija.

Zbog neprovedenih računovodstvenih postupaka i neevidentiranja ovih obveza podcijenjeni su rashodi obračunskih perioda u kojima su nastale, a samim tim nisu tačno iskazivani ni finansijski rezultati tih razdoblja.

Nenaplaćena potraživanja

Ministarstvo finansija, navodi se u revizorskom izvještaju, nije poduzelo sve zakonom propisane radnje za naplatu nenaplaćenih potraživanja, sukladno zaključenim ugovorima o dodjeli sredstava, niti je iste evidentiralo na poziciji sumnjivih i spornih potraživanja. Navedeno nije sukladno članku 46. Zakona o proračunima u FBiH, kao ni Računovodstvenim politikama za federalne proračunske korisnike i riznicu.

Stoga je Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH potcrtao kako je potrebno da Ministarstvo finansija sa nadležnim institucijama i organima poduzme sve

zakonom propisane radnje za naplatu potraživanja po kreditima, temeljem zaključenih ugovora.

“Potraživanja od od kantona po stand by aranžmanima III i IV sa MMF-om u iznosu od 35.607.506 KM (dug od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine od 3.397.000 KM) nisu evidentirane u knjigovodstvenim evidencijama, niti se može potvrditi da su poduzete sve zakonom propisane radnje za njihovu naplatu. Ova potraživanja se odnose na Tuzlanski kanton (17.000.250 KM), Bosansko-podrinjski kanton (10.244.878 KM), Unsko-sanski kanton (6.730.769 KM) i Zapadnohercegovački kanton (2.404.048 KM). Navedeno ističemo jer direktno utječe na primitke i likvidnost Proračuna Federacije BiH, s obzirom na to da Federacija BiH obaveze prema kreditorima mora izmiriti u ugovorenom roku i dospjelom iznosu“, navodi se u revizorskom izvještaju.

Temelj za mišljenje s rezervom

Revizori su u okviru finansijske revizije federalnim institucijama dale mišljenje s rezervom, napomenuvši da se finansijski izvještaji uglavnom istinito i fer prikazuju. Međutim, uz ostalo su kao temelj za mišljenje s rezervom naveli da nisu poduzete adekvatne mjere za naplatu potraživanja po kreditima u iznosu od 171.896.201 KM, koji su temeljem supsidijarnih ugovora sa FBiH preneseni na krajnje korisnike (JP Ceste FBiH, JP Željeznice FBiH, Tuzlanski kanton, Bosansko-podrinjski kanton, Unsko-sanski kanton, Zapadnohercegovački kanton i drugi), što nije sukladno Zakonu o proračunima u FBiH.

Također navode da popis imovine i obaveza kod jednog broja proračunskih korisnika nije izvršen u skladu s Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH i Pravilniku o knjigovodstvu proračuna u FBiH, s obzirom na to da njima nisu obuhvaćena sva sredstva i obveze, niti je izvršeno usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem utvrđenim popisom.

