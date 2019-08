Ministar bez fakultetske diplome!?

Advertisements

Prije imenovanja Vlade premijer Denijal Tulumović je bio kategoričan kada je u pitanju stručnost budućih ministara.

– Neću prihvatiti kandidature ukoliko to budu ljudi koji nemaju po statutu završen fakultet, ljudi koji se nisu pokazali i dokazali barem u nekoj oblasti do sada – poručio je on.

A Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona je propisao da ministar može biti imenovan ako ima najmanje visoku školsku spremu, koja odgovara prirodi i vrsti poslova iz nadležnosti ministarstva. Ministar za boračka pitanja Elvir Mujkanović još nije zasnovao radni odnos u Vladi Tuzlanskog kantona. U Skupštini, koja je imenovala ministra, kažu da čekaju nostrifikacija fakultetske diplome.

– Koliko znam, u procesu je i ima nekih problema oko nostrifikacije diplome – kaže Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK-a (Bh. socijaldemokrati).

Ministar je u svojoj biografiji naveo da je zrakoplovni oficir te da je završio Zrakoplovno-vojnu akademiju u Turskoj. Ministarstvo odbrane Federacije uputilo ga je 1999. godine na školovanje na akademiju u Izmir, koju je završio 2001. godine. Danas školovanje kadeta Oružanih snaga BiH na vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Turske traje pet godina.

Ministar Mujkanović je odbio da govori o ovom slučaju. U DF-u, koji ga je kandidirao za ministra, kažu da o tome nisu zvanično informisani.

– Mogu vam reći svoj stav: Ako u ovoj zemlji oficiri Armije i u ratnom sastavu i profesionalnom sastavu, i to oficiri koji su za vrijeme rata ranjavani, ne mogu vršiti funkcije ministra za borce, onda ova zemlja ne zaslužuje da postoji – kaže Zlatan Begić, predsjednik Kantonalnog odbora DF-a Tuzla.

Ovaj problem bi mogao destabilizirati vladajuću koaliciju i aktualnu Vladu.

– Strogo primjenjujući zakonske propise, uslovi za ministra su visoka stručna sprema. Za bilo koje radno mjesto koje je strogo propisano kandidat mora ispunjavati uslove. Ako ne ispunjava uslove ne može obavljati poslove toga radnog mjesta – navodi Vujović.

– Na isti način ćemo zahtijevati od premijera da pokrene proceduru smjene svih onih ministara koji nemaju iskustvo, kao što ima naš ministar, iz oblasti resora ministrstva na koje su postavljeni. Ukoliko budemo išli u rekonstrukciju Vlade, zahtijevat ćemo da idemo u rekonstrukciju čitave Vlade – navodi Begić.

Sve bi trebalo biti definitivno poznato naredne sedmice, kazali su nam u Vladi, kada se očekuje da će biti razjašnjene ove nejasnoće koje bi, ukoliko hitno ne budu riješene, mogle otvoriti novu političku krizu

Advertisements

loading...

Facebook komentari