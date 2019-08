Bakir Izetbegović: “Ovo što radi Dodik je političko blefiranje”

Advertisements

To posebno, naglasio je Izetbegović, važi kada je u pitanju evropski put, kada je u pitanju NATO, kada je u pitanju obnova ekonomije, zaštita ljudskih prava, izgradnja infrastrukture, kao i bitne stvari koje se odnose na proporcionalnu zastupljenost koja u ovom času nije ispoštovana, javlja Anadolu Agency.

– To je ta proporcionalna zastupljenost, jedna ustavna obaveza gdje su se propisala pravila, gdje za Bošnjake treba naći više mjesta u institucijama Bosne i Hercegovine i FBiH. To je jedan temeljiti sporazum koji nije precizirao sve. Ali predsjednici političkih stranaka nisu ni dužni da preciziraju svaki detalj. Naše je da napravimo okvir. Ovo je jedan jako dobar politički okvir – naveo je Izetbegović.

Istina je, kako je kazao, da, nažalost, naši ljudi nedovoljno čitaju, nego se vode za mišljenjem političkih opredijeljenih analitičara ili novinara.

– Reći će da se tu nešto popustilo, ali neće reći šta. Sada ja treba da dokazujem nekome da je napolju dan, da nije noć – istakao je Izetbegović.

Naglasio je da je predsjednik SNSD Milorad Dodik odbijao slanje Godišnjeg nacionalnog plana BiH za NATO (ANP) od početka.

– Zato smo se devet mjeseci zaglavili u ovoj situaciji. Mislim to treba reći. Ali je kod pregovora oko samog sporazuma prihvatio okvir koji definitivno znači slanje ANP. To je poštivanje zakona, Ustava BiH, svih ranijih relevantnih odluka Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine BiH, Savjeta ministara BiH, kao i slanja nacrta i planova, konkretno i taksativno. Tako da je to bio razlog da prihvatim ipak, sporazum. Da se ipak, tu ne raziđemo – objasnio je Izetbegović.

Naglasio je da se stoga nada da će se, ipak, postići sporazum i da je ovo što radi Milorad Dodik političko blefiranje, da neće biti spreman da krene u neke teške političke avanture, u destabiliziranje prilika u zemlji.

– Vjerujem da će i zbog sebe i zbog naroda koji predstavlja pristati na jedan kompromis. Jer, stanje u državi BiH nije dobro, a naročito nije u RS. Tamo su građani trostruko više ugroženi nego u FBiH. Tamo su 20 posto niža primanja mjesečna, odnos fertilnog radnog stanovništva spram penzionera je nepovoljan i nepovoljniji nego u FBiH. Tako da je teže ljudima u RS nego u FBiH. I onda bi mogli još trpjeti krizu koju bi dodatno mogao produbiti Milorad Dodik ovakvim ponašanjem – smatra Izetbegović.

Izmjene izbornog zakona moraju poći od predusa Suda za ljudska prava

Kada je u pitanju izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH Izetbegović naglašava da one moraju polaziti od presuda Suda za ljudska prava po apelacijama Sejdić-Finci, Zornić, Pilav i ostalim.

– To smo obavezni uraditi s obzirom na mišljenje koje smo dobili od EU. Tu dileme nikakve nema – kaže Izetbegović.

Ističe kako SDA neće pristati na formiranje vlasti u FBiH uz ucjenu HDZ BiH da se prije toga mora izmijeniti Izborni zakon BiH.

– Naravno da nećemo na to pristati. To je stvar koja se pokušava riješiti 14 godina i neće se sigurno u narednih 14 dana riješiti. Nadam se da će se HDZ BiH tu postaviti elastičnije, da neće ići ovako rigidno. Jer, praviti okove jednom narodu koji je trostruko ili četverostruko brojniji po meni nije dobra stvar. Mislim da tu treba ići na relaksaciju odnosa. Pa i ovaj ‘slučaj Komšić’ kako ga zovu Hrvati možda se ne bi desio da je bilo drugačije politike HDZ BiH i Dragana Čovića – kaže Izetbegović.

Čak i poslije ovih izbora, navodi Izetbegović, se takva politika nastavlja.

– Bliži su Miloradu Dodiku uprkos tome što svi znamo šta on radi i kako se ponaša. Vidjeli smo Čovića 9. januara u Banjaluci, a nismo ga vidjeli 11. jula u Srebrenici. Nismo ga vidjeli na proslavi Bajrama, a mi odemo redovno na proslave Božića kardinalu – poručio je Izetbegović.

Narušen kredibilitet BiH

Izostankom imenovanja delegacije BiH pri Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, Parlamentarnoj skupštini OSCE-a i drugih međunarodnih organizacija Izetbegović smatra da jeste narušen kredibilitet BiH.

– Ali da je nešto ozbiljno narušen to ne bih baš prihvatio da se tako kaže. Za čitavo stanje u BiH, za jedno usporavanje svega posljednjih desetak godina i za ovu krizu koja sada dobiva zamah je kriv Milorad Dodik. On se trudi već podugo da nama ne ide, da smo mi zemlja bez perspektive, da mi ne možemo zajedno – smatra Izetbegović.

Kako je kazao, ne dolazi u obzir vezivanje pitanja budućnosti Kosova sa BiH. Stava je da imamo razloga za bojazan da bi do izbora 2022. godine u većoj ili manjoj mjeri mogle da se produkuju političke krize.

– Imamo razloga za bojazan. Politika koju vodi Milorad Dodik definitivno nas treba zabrinuti. Ne treba uopšte podcijeniti to – naglašava Izetbegović.

Što se tiče Srbije i Hrvatske, kaže Izetbegović, oni već odavno, i jedna i druga zemlja izbjegavaju da riješe otvorena pitanja sa BiH na jedan temeljan način, da se naprave međudržavne komisije koje bi razmotrile ta pitanja, predložile rješenja.

– Ako je dug Srbije prema BiH po pitanju elektrana na Drini 100 miliona eura ili ako se utvrdi da je to naše suvlasništvo, onda su to milijarde u pitanju. A, to se pokuša nekom ponudom od 10-20 miliona eura riješiti. I to bi sada trebali da riješe lideri za nekom večerom, ličnim susretom. Ja nisam pristao na takve stvari. I zato prošli put sastanak i zvanična posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića BiH nije rezultirala, niti naš odlazak kao članova Predsjedništva BiH u Beograd nije rezultirao demarkacijom granica – ističe Izetbegović.

Izetbegović je kazao da je nedavno razgovarao sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom o izgradnji autoputa i brze ceste Sarajevo-Beograd.

– Do toga će doći kada budemo uspostavili novi Savjet ministara BiH, kada se ova kriza prevaziđe. Tako da je to još jedna politička mrkva za jednu stranu da konačno izađe iz ove krize i da se pravi ta nova Vlada i da taj mega projekat pokrenemo koji će biti za svakoga u ovoj zemlji dobar – smatra Izetbegović.

Bosna i Hercegovina će sigurno odoljeti svim novim napadima unatoč svemu, zaključio je Izetbegović.

Advertisements

Loading..

Facebook komentari