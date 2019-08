Komšić: Džaferoviću i Dodiku sam ponudio sporazum, nije ni bilo rasprave

Advertisements

Objasnio je da bi preglasavanje u vezi sa slanjem ANP-a i imenovanjem mandatara samo više zakočilo formiranje vlasti na državnom nivou.

“Da smo gospodin Džaferović i ja glasali protiv mandatara, gospodin Tegeltija više ne bi bio u igri. Trudili smo se uz sve razlike da ostavimo otvorena vrata za neku vrstu dogovora, da ne zakivamo stvari, da se ne preglasavamo ni oko ANP. Džaferović i ja bi bili za, Dodik bi bio protiv, on bi potegao pitanje vitalnog nacionalnog interesa, to bi otišlo u NSRS i tamo bi ta priča bila potpuno završena za ne znam koje vrijeme”, rekao je predsjedavajući Predsjedništva Željko Komšić objašnjavjući zbog čega su sjednice otkazane.

Kada je u pitanju slanje Godišnjeg nacionalnog programa, Komšić je ponudio rješenje:

“Ja sam ponudio i gospodinu Džaferoviću i gospodinu Dodiku jedan prijedlog zaključaka koji bi mogli da budu jedna vrsta kompromisa oko ANP-a. To je podrazumijevalo da se naloži budućem predsjedavajućem Vijeća ministara da on dostavi taj Godišnji nacionalni program, a u slučaju da to ne uradi da se ovlasti predsjedavajući Predsjedništva. Nažalost nije moglo proći, nije bilo ni rasprave.”

“Svi mi znamo da nije stvar u tome treba li Predsjedništvo raspravljati o tehničkom dokumentu ili ne, ali moramo jer od toga ovisi da li će BiH nastaviti svoj put u NATO, da li će odustati ili će zastati i vratiti se korak unazad”, dodao je Komšić istakavši da će na ovom pitanju i dalje raditi.

Komentarisao je i jučerašnji sastanak sa ambasadorom SAD-a i Velike Britanije u BiH:

“Bilo je trenutaka kada sam stvarno bio optimista da možemo doći do dogovora. Oni su ponudili svoju pomoć krajnje uvjetna je bila njihova sugestija ‘nemojte dalje komplikovati odnose u BiH, ostavite dalje prostora za dogovor.’ Mislim da smo to i uradili. Ja sam uvijek za kompromis i dogovor ali što se mene tiče mi smo već u MAP-u.”

Na pitanje novinara kako će se razriješiti ova situacija, odnosno hoće li neko odustati od svojih zahtjeva Željko Komšić bio je kategoričan u stavu da on ne odustaje, prenosi “N1“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari