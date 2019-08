Esad Bajtal: “Dodik nije u stanju da se dogovori s Miloradom”

Advertisements

Potom je voditelju emisije Adiju Bebaniću sugerisao da ga ne oslovljava kao analitičara.

“Nisam analitičar jer se nema šta analizirati. Nikakav ja analitičar nisam. Ovdje se nema šta analizirati”, rekao je Bajtal na početku razgovora za “N1“.

Potom je dodao da su građani Bosne i Hercegovine u situaciju u kojoj im se uskraćuju sva demokratska prava.

“Živimo u jednoj psihološki krajnje difuznoj situaciji koja nam uskraćuje sva demokratska prava. Mi smo goli, bosi, bijedni, gladni, nezaposleni, marginalizirani sa nagaženim dostojanstvom prosječnog građanina”, dodao je gost “N1”.

Na pitanje kako će se okončati situacija oko ANP-a, Bajtal je zapitao kako se mogu povući ranije potpisane stvari.

“Kako se mogu povući stvari koje su dogovorene i zašto? Očito je da to odgovara nekome kao što je očito da je u času potpisivanja i potpis odgovarao. Očito da se radi o nekim privatnim interesima, nego što se brine o državnim i općim, javnim interesima”, ocijenio je Bajtal.

O politici Milorada Dodika…

“O njegovim stavovima je teško govoriti jer smo tako bili svjedoci da on današnji stav, sutra negira. Imate jednu situaciju iskustvene vrste iz koje dolazite do zaključka da Dodik nije u stanju da se dogovori s Miloradom. Ako je to tako, a iskustveno – jeste, kako onda znati šta će on uraditi sutra. Čovjek koji je dežurni političar koji stalno i sistematski produkuje probleme. Trebalo bi tražiti razloge zašto je to tako. Izgleda da se u nastojanju da se sakriju problemi, moraju proizvoditi neki drugi. Ukratko, nema problema u Banjaluci nego su problemi u Sarajevu”, dodao je Bajral.

Vanredna i redovna sjednica Predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će, podsjećamo, održane sutra u Sarajevu.

