Bakir Izetbegović: “Nema imenovanja mandatara bez ANP-a”

Izetbegović se prilikom posjete Regionalnom uredu Anadolu Agency za Balkan osvrnuo na sutrašnje dvije sjednice Predsjedništva BiH, na kojim je planirano razmatranje Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) za pristupanje BiH NATO-u i imenovanje mandatara za sastav novog saziva Vijeća ministara BiH.

Podsjetimo, 5. augusta lideri SDA, HDZ-a i SNSD-a postigli su dogovor u vezi s formiranjem Vijeća ministara BiH, te potpisali Principe za formiranje vlasti na državnom nivou. U javnosti su se u međuvremenu pojavila različita tumačenja sporazuma kojeg je Izetbegović, kao predsjednik SDA, potpisao sa predsjednicima HDZ i SNSD-a, Draganom Čovićem i Miloradom Dodikom.

Na pitanje da li ima mandatara Vijeća ministara bez ANP-a, Izetbegović je odgovorio:

“Tu stvar smo razjasnili prije devet mjeseci. Dakle, danas mogu samo potvrditi – nema imenovanja mandatara bez ANP-a, odnosno bez poštovanja Ustava BiH i vladavine zakona, poštovanja svih strategija i ostalog što smo naveli u Članu 3. sporazuma koji sam ja potpisao sa Čovićem i Dodikom. Nema imenovanja mandatara sve dok se ne riješi pitanje ANP-a“, rekao je Izetbegović.

Kako je kazao, po reakcijama članova Predsjedništva Željka Komšića i Šefika Džaferovića pretpostavio je da bi moglo doći do odgađanja sjednice kako bi se dala šansa da se spomenuti član iz sporazuma ispoštuje.

Izetbegović smatra da u utorak neće doći do propadanja dogovora o formiranju vlasti i najavljuje da će se kompromis tražiti u naredne dvije, tri sedmice.

“Trajat će to. Kompromis će se tražiti sljedećih 15-20 dana. Iako se ponovi sjednica Predsjedništva BiH i ovi neki rokovi 5. septembar i tako dalje bitno je doći do kompromisa. Mi sasvim sigurno nećemo odustati od stvari koje su bitnije od samog NATO puta, a to je poštovanje Ustava, vladavine zakona. Ne može entitet naređivati državi kao sa švedskog stola. Ne može gospodin Dodik nametnuti svoju volju, da tako kažem, probosanski orijetiranom dijelu koalicije. Mi to dopustiti nećemo ni po koju cijenu“, poručio je Izetbegović i dodao da je neophodno međusobno se poštovati i poštovati Ustav BiH i vladavinu zakona.

Izetbegović se osvrnuo i na odnos BiH i Turske. Istakao je da će se u tom pogledu nastaviti vrlo intenzivna saradnja.

“Mislim da će predsjednik Recep Tayyip Erdogan već u narednih mjesec-dva doći na trilateralu u Srbiju i da će se tada svečano oglasiti početak izgradnje autoputa Sarajevo – Beograd. Nastavit će se ekonomska i politička saranja i jedna vrlo dobrodošla potpora Turske koja nam pomaže da riješimo neke odnose na Balknu, prije svega, između Bošnjaka i Srba, ali i donosi investicije. Kompenzira neke stvari koje su problematične u Evropi. U ovom času u Evropi pada rast industrije i industrijske proizvodnje, tako da konzumacija naših proizvoda nešto malo pada u odnosu na Evropu i tu su nam potrebne investicije poput izgradnje autoputa da bismo nastavili s trendom kreiranja novih radnih mjesta“, rekao je Izetbegović.

