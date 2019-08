“Dodik pokušava biti advokat do nogu potučene politike HDZ-a BiH”

Advertisements

On je, naime, reagirao na današnju Dodikovu izjavu u medijima da “skrivajući se iza mišljenja Evropske komisije koje je selektivno i očito pogrešno pročitao i protumačio, Komšić pokušava da lansira svoje političke ideje, napadajući Ustav na kojem počiva BiH”.

“Komšić se očigledno stavlja na čelo kolone unitarista kojima mora vratiti dugove za glasove kojima su i ga doveli u Predsjedništvo”, tvrdi Dodik

Komšić naglašava da Dodik, naravno, nije u pravu.

“Ne krijem se ja iza Mišljenja Evropske komisije, nego pozivam na dosljedno provođenja preporuka i mjera iz Mišljenja. To što bi dosljedno provođenje toga dovelo do primjene evropskih standarda i jeste problem za Dodika koji sada pokušava biti advokatom jedne do nogu potučene politike i to upravo pred institucijama EU. Također nije tačno da se ja zalažem za ukidanje konstitutivnosti, nego za odbacivanje. To nisu isti pojmovi. Ukidanje je nasilan čin, a odbacivanje jedan proces koji se naslanja na presude Evropskog suda za ljudska prava, koji nije pozvao na nasilje nego na usklađivanje pravnog sistema Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Zna to i Dodik, znaju to i u HDZ-u ali im je teško prihvatiti. Zato ih je uhvatila ova panika”, poručio je Komšić.

Uostalom, da je BiH uređena po evropskim standardima, na koje upućuje Mišljenje EK Dodik, ne bi mogao blokirati formiranje vlasti, nepoštivanjem zakona, odnosno odbijanjem ANP-a, zaključio je Komšić u svom odgovoru.

Komentarišući najavu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića da će ukidanje načela konstitutivnosti naroda u BiH biti jedna od tema o kojima će razgovarati sa evropskim zvaničnicima, Dodik je istakao za Srnu da to nije ništa drugo već otvoreno podrivanje sistema na kojem počiva BiH.

