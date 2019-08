“Dodik obećao punu saradnju s NATO-om, ali ne smije to javno da saopći”

Advertisements

Prozvao je lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) da je, kako se čini, prihvatio saradnju s NATO savezom, ali ne smije to da saopći.

“Čini se da je Milorad Dodik prihvatio punu saradnju s NATO-om, a samim tim obećao i slanje prvog Godišnjeg nacionalnog programa (ANP), ali ne smije to da javno saopći i provede. Moguće je da sada pokušava da uđe u Vijeće ministara i da odugovlači s provođenjem dogovora s Izetbegovićem i Čovićem što bi bilo suviše naivno”, istakao je Borenović.

Ključno je, ukazuje, da SNSD i sam Dodik, umjesto ispraznih floskula, konačno kažu kada će biti poslan prvi ANP i da javnost u RS-u i BiH bude obaviještena da slanje prvog ANP-a u štab alijanse u Brisel znači potpuna aktivacija Akcionog plana za članstvo (MAP) BiH u NATO.

“Uopšte nije bitno da li je ANP redukovan ili ne, da li ima 120 ili tri stranice, to je ključni korak za aktivaciju plana za članstvo i ozbiljnu saradnju na putu za NATO. Slanjem prvog ANP-a više nema nazad. To znaju Dodik i Izetbegović, znaju i u Washingtonu, a posebno to znaju u Moskvi”, istakao je Borenović, prenosi “Fena”.

Advertisements

loading...

Facebook komentari