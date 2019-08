Sudbina BiH u rukama SNSD-a: “Ovo je Dodikova pobjeda, ne shvatam SDA”

Advertisements

“Kada pomislite da ne možemo dalje pasti, u BiH vrlo brzo dobijemo demant. Tako smo juče od strane SDA, HDZ BiH dobili potvrdu da može. Na stranu činjenica da vlast ne funkcioniše, i kada sve to uzmete o bzir vidite da može biti gore. Vrlo je jasno da imamo parlamentarnu većinu, očito je da se ta većina ne može dogovoriti oko bilo čega. Sumorne izjave iz HDZ BiH da nema vlasti do Kongresa SDA, da nema vlasti bez Izbornog zakona, izjave iz SNSD da nema ništa od NATO puta i izjave iz SDA da nema vlasti bez NATO puta – pa onda juče dobijemo ono”, kazao je Nikšić.

On je naglasio da je opozicija za to da se odblokira vlast, a da je ono jučer bila bombastična situacija.

“Sva trojica tumače sporazum na različite načine, tako Dodik kaže da nema NATO, Bakir i Čović govore suprotno, mislim da je ovo još jedna Dodikova pobjeda. Ovo je Čoviću trebalo da se Aluminij stavi u drugi plan, a vrati pitanje Izbornog zakona. A gospodinu Bakiru je ovo najmanje trebalo, čovjek, čak suprotno svojim partnerima – oni čak nisu ni učestvovali, pristaje da sa ovim sporazumom u potpunosti isporuči sudbinu BiH u ruke SNSD. Ne mogu da vjerujem i pitam se da li je sudbina BiH vrijedna bilo koje stranke”, rekao je Nikšić i dodao:

“Niko ne zna da li ANP ide ili ne ide, ja bih rekao da ne ide, ali to oni koji su potpisnici moraju jasno da poruče. Ja se iskreno nadam i apelujem na SBB I DF da se suprotstave i distanciraju jer je to u suprotnosti svega onoga što su govorili. Pozivam sve stranke koje žele normalnu BiH da dignemo svoj glas jer ovakav sporazum i njegova implementacija vode ka razdvajanju BiH i mi ćemo ovih dana osmisliti posebne aktivnosti da vidimo kako će se ovome suprotstaviti”, rekao je on, prenosi “SrpskaInfo“.

On smatra da ovaj sporazum znači da se već odustalo od NATO puta, te da je sve već usvojeno bačeno u vodu.

“Ja mogu da razumijem interes SNSD i HDZ BiH, ali interes SDA ne razumijem, kada je u pitanju sporazum. Vjerujem da je ovo pozicioniranje Bakira Izetbegovića na funkciji predsjednika SDA”, rekao je Nikšić.

“Čak i kad govorimo o Izbornom zakonu, ove tri stranke nemaju potrebu da govore da źele uvedti fer i poštene izbore, oni samo govore o bitanju legitimnih predstavnika. Najviše je izgubila BiH i građani, niko osim tri stranke ne može od ovog previše profitirati”, dodao je Nikšić.

