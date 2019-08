Denis Zvizdić o NATO putu i blokadama SNSD-a

Advertisements

Zbog ovakve situacije na Zvizdićev račun su upućene kritike i optužbe da se radi o kršenju Izbornog zakona, dok Zvizdić na optužbe ogovara da bi zakon bio prekršen ukoliko ne bi preuzeo tu funkciju.

“To je očito nečija želja ili namjera. Nažalost, živimo u vremenu u kojem je manipulacija postala sastavni, i čini mi se obavezni dio političkog folklora u BiH. Kada tome dodate površnost, neznanje i populizam koji su postali glavno oružje dežurnih stranačkih ‘megafona’, onda kao produkt dobijete takve netačne i proizvoljne izjave. Ali, svako ponavljanje laži je prilika da se ona demantuje i afirmiše prava istina koja se može pronaći u članu 1.8 stav (4) Izbornog zakona BiH, koji jasno i nedvosmisleno daje odgovor na ovu ‘lažnu dilemu’“, kazao je Zvizdić u intervjuu za “Radio Sarajevo“.

On dodaje kako su pravna norma i procedure jasne za one koji poštuju vladavinu zakona, ali očito ne i za one koji smatraju da partijske želje i izjave njihovih političkih šefova predstavljaju „zakon“ po kojem se svi trebamo ponašati.

“To se naravno, što se mene tiče, nikada neće dogoditi, jer ću se ponašati isključivo u skladu sa važećim zakonima BiH. Ipak,smatram korektnim ponuditi, odnosno ponoviti općepoznato rješenje za ovu situaciju, koje je vrlo jednostavno. Potrebno je, na temelju demokratskog načela bezuvjetnog poštivanja svih važećih zakona, strategija i odluka, imenovati mandatara za novi sastav Vijeća ministara BiH“, poručio je Zvizdić.

Kada su u pitanju odnosi između SDA i SNSD-a, te da li će SDA popustiti zahtjevima koji dolaze iz RS kada je u pitanju NATO put BiH, Zvizdić je istakao da je prije svega riječ o pogrešnoj percepciji i nedovoljno ispravnom pristupu koji pitanje NATO integracija BiH, odnosno dostavljanja prvog ANP-a (Akcionog plana za NATO op.a.) stavlja u kontekst ‘popuštanja’ ili “zadržavanja” aktuelnih stavova.

“Ovo pitanje su protivnici NATO integracija BiH maksimalno ispolitizirali kako bi se izgubila suština da je riječ o procedurama za koje su isključivo nadležne institucije BiH, a ne entiteti, i koje su utemeljene na važećim zakonima, odlukama i strategijama BiH.

Mislim da blokada slanja ANP-a ima i dublju pozadinu. Cilj je da se kršenjem principa vladavine zakona načini opasan izuzetak koji bi poslije bio pretvoren u pravilo. Dakle, kratko kazano, riječ je o obaveznosti poštivanja principa vladavine zakona, kao baznog načela svih demokratskih društava, bez kojeg ćemo, sasvim sigurno, početi kliziti prema stanju pravne anarhije čije je ključno obilježje nepoštivanje, kršenje ili selektivno korištenje važećih zakona. A to je put koji vodi ka destabilizaciji političkih, ekonomskih, društvenih i sigurnosnih prilika u BiH, pa i šire”, smatra Zvizdić.

Zvizdić naglašava kako u ovom slučaju SDA brani ustavni i pravni poredak BiH, te da je to pitanje na kojem neće biti nikakvog popuštanja.

“Ne znam kada će se ovaj, kako vi kažete, ‘kamen spoticanja’ riješiti, ali znam da što su ucjene, koje se ponekad pretvaraju i u prijetnje, radikalnije i neodgovornije, da su naši stavovi čvršći. Zbog toga prepručujem da blokade i neproduktivna politička prepucavanja zamijenimo politikom saradnje, kompromisa i zajedničkog djelovanja u cilju općeg dobra, u čemu se krije ogroman razvojni i stabilizacijski potencijal sa kojim raspolaže BiH“, kazao je Zvizdić.

U javnosti se često špekuliše da postoji opcija da Akcioni plan za NATO bude usvoje i upućen bez odobrenja Predsjedništva BiH, a Zvizdić kaže kako je u Vijeću ministara BiH pokušano u zadnjih nekoliko mjeseci više puta usvojiti prijedlog ANP-a na Vijeću ministara BiH, ali da nije postignut konsenzus, jer su ministri iz reda srpskog naroda bili protiv, ali da ta tema neće nestati, niti će biti zanemarena.

“ANP ostaje aktuelan i ‘živ’ dokument koji se u svakom momentu, odnosno kada se stvore potrebni preduvjeti za njegovo usvajanje može naći na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara“, kazao je Zvizdić.

Govoreći o Pelješkom mostu i pokretanju vitalnog nacionalnog interesa člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i pitanju izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na samoj granici BiH i Hrvatske, Zvizdić je istakao da Vijeće ministara BiH, i posebno resorno ministarstvo, ima vrlo aktivan stav po pitanju namjere Hrvatske da Trgovsku goru odredi kao lokaciju za trajno skladište nisko i srednjoradioaktivnog otpada.

“Jasno je da je to za BiH potpuno neprihvatljivo, jer bi odlaganje otpada na tom lokalitetu ostavilo velike posljedice na živote stanovnika obiližnjih naselja, kao i na okoliš, posebno na rijeku Unu koja je proglašena parkom prirode. Nastavit ćemo, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama BiH i entiteta, posebno sa Predsjedništvom BiH, štititi interese i prava koja Bosni i Hercegovini pripadaju po pravilima i normama međunarodnog prava“, poručio je Zvizdić.

Advertisements

loading...

Facebook komentari