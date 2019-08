Fadil Novalić: Spreman sam za novi mandat

Advertisements

Kaže ovo u intervjuu za “Hayat” Fadil Novalić, čelnik entitetske vlade.

– Moj se uspjeh ne mjeri po mandatu, nego po onome što sam uradio i koliko sam projekata završio. Nije još gotovo. Moramo zaustaviti egzodus mladih. Imamo još nezavršenog posla – kaže Novalić.

Odgovarajući na šta je najviše ponosan u radu Vlade u ovom četverogodišnjem mandatu, premijer je rekao da ima dosta toga što su uradili.

– Imali smo set finansijskih zakona koji su znatno spriječili tokove novca. Također, riješili smo i set zakona iz radnopravnog zakonodavstva. Tu je Zakon o radu, koji je dva-tri puta rađen zbog kolektivih granskih ugovora koji su potpuno promijenili paradigmu radnopravnog zakonodavstva. Prije je zakonodavstvo bilo vječno. Ugovori koji su bili potpisivani bili su vječini zato smo zapali u krizu. Onaj ko je prošao dobro, taj je uživao, onaj koji nije, koji je prošao loše, taj je otišao u Njemačku da se spasi. To smo promijenili i sada se ti granski ugovori potpisuju svake godine. Uostalom, riješili smo mnoge socijalne probleme. Da kažem, glavne smo probleme riješili.

Također, podsjetio je i na probleme sa kojima se suočila Vlada u svom radu.

– Vidite, više se niko ne sjeća, recimo, „Hidrogradnje”, ,,BH Airlinesa”, „Željezare” Zenica, „Solane” Tuzla. Sve su to bili problemi. Sve je to sada prepakovano. I sve smo to postigli izvršnim postupcima ili programiranim stečajem. Istina, neke firme morale su završiti svoje postojanje, jer su njihovi dugovi bili višestruko veći od imovine. Takvi su „Hidrogradnja”, „BH Airlines”. Međutim, ostale firme vratili smo na kolosijek.

Danas taj isti tuzlanski blok zapošljava 2.000 ljudi. Ta socijala imala je jednu kritičnu tačku i riješili smo moga posrnula preduzeća. Sada je ostao „Aluminij” i tu stvari polako rješavamo. Riješili smo i penzioni sistem. Pa penzioneri su bili u očaju. Penzije su kasnile po 15 dana. Zavod PIO, kada sam ja preuzeo dužnost, bio je 226 miliona u deficitu, a sada je u suficitu. To smo riješili unatoč tome što smo imali dva i po puta više penzionera od straha od novog zakona. To je čak proizvelo 32.000 novih penzionera u mandatu, a normalan ulaz je od 14.000 do 15.000. Sada je penzioni sistem totalno relaksiran – kaže Novalić.

Istaknuo je i da je borački zakon “konačno riješen”.

– Njima već danas mogu početi isplate. Znači, riješili smo glavne društvene probleme i idemo dalje – ističe premijer FBiH.

Novalić je govorio i o daljnjim prioritetima u radu Vlade.

– Ono što nismo uspjeli u ovom mandatu, a bilo je predviđeno, jeste da smanjimo obaveze. Nismo uspjeli ni riješiti brzu registraciju i izdavanje dozvola za otvaranje novih firmi. Ustavni sud oborio nam je zakon o notarima i sada je sve stalo. To nismo uspjeli. Ono što nismo uradili, a morali smo, jeste da nismo otvorili borbu protiv korupcije, i to iz banalnih, tehničkih razloga, jer ni pravosudni sistem nije pokazao preveliku volju da to provodi.

Na tome se mora raditi. Ali, ostalo je još dosta toga. Moramo početi rješavati pitanje mladih. U tom pogledu čak se razmišlja i predloženo je koalicionim partnerima da ukinemo neka ministarstva, recimo obrazovanja i trgovina, kako bismo napravili mjesto za ministarstvo za porodicu i mlade. Moramo se početi baviti našom djecom, zaustaviti njihov odlazak, rješavati pitanje stanovanja – napominje premijer.

I kada se pogleda šta je ostalo posla za Vladu, Novalić ističe da je spreman prihvatiti i drugi mandat na čelu Vlade.

– Jesam. Spreman sam. Mene zanimaju i daljnje smanjenje obaveza i infrastrukturni radovi. Ima još posla. Već sam rekao. Uspjeh ne mjerim po mandatu, nego po onome što sam uradio i koliko sam projekata završio – kazao je.

Da možete birati tim u Vladi, Novalić bi, ističe, bez ikakve sumnje, izabrao Jelku Milićević i još neke aktuelne ministre.

– To možda čudno zvuči, ali ona se domaćinski odnosi prema budžetu i skupa smo radili dosta toga. Izabrao bih i Edina Ramića, Josipa Martića. Zaista su su dobro radili. Tu je i Nermin Džindić, pokazao je da dolazi iz sektora privrede – kaže premijer.

Po njegovim riječima, infrastrukturni radovi idu i već je milijardu eura plasirano u razne projekte.

– Vjerujem da ćemo u narednih nekoliko godina završiti minimalno 60 kilometara, a maksimalno 100 kilometara autoputa. Protekle tri godine izgubili smo na akcizama. I dok smo ih dobili, odmah smo započeli s projektima. Znači, radimo. Počitelj, evo, kreće. Dogovaramo tunel Kvanj i ulazak u Mostar. Imamo skore završenu Zeničku zaobilaznicu. Mi već sada radimo 50 kilometara Koridora. I ugovorili smo na sjeveru da radimo 39 kilometara. Sa 39 kilometara i ovih 60 možemo vrlo lako dobiti novih 100 kilometara autoputa- ističe federalni premijer, prenosi Fena.

Odogvarajući na pitanje misli li da će “Aluminij” u ovakvim okolnostima ikad više početi s radom, Novalić ističe da će to preduzeće raditi ali u “prepakovanom” obliku.

– Rekao sam nedavno da će „Aluminij” raditi u prepakovanom obliku. Mislim da u ovoj formi neće više nikad raditi. To mogu sa sigurnošću reći. Jedini spas za „Aluminij” je strateški partner. Jer, ko će dati 500 miliona KM? Vlada nema, niti može, niti smije dati. Znači, spas je strateški partner. Jer, mi tu nemamo nikakva iskustva u vezi s „Aluminijem”. To treba biti neko ko ima dovoljno novca i da ima pod kontrolom tržište aluminijem. Takva su do sada tri zainteresirana partnera – rekao je premijer FBiH.

On je istaknuo i da Blok 7 nije političko, već ekonomsko pitanje.

– Blok je iskorišten oko formiranja vlasti. To nije uopće političko pitanje neko ekonomsko. Jer, projekt je zaista veliki. Ne treba nam politika u ovome. I veliki je novac u igri i uveliko bi pomogao ekonomiji. To je svima jasno. Mi smo ovdje htjeli samo da ovako veliki projekat ne ide bez podrške države. I sada nam je potrebno samo pismo podrške, da je saglasno s projektom, kazao je premijer FBiH Fadil Novalić.

