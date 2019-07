Milorad Dodik: “Imamo plan ako Vijeće ministara bude formirano bez SNSD-a, to ćemo uraditi u toku noći”

Advertisements

Dodik je istakao da je očigledno da SDA ponovo želi da bira predstavnike iz Republike Srpske, ali da je dosta nepoštovanje volje srpskog naroda, piše “RTRS“.

Izabere li političko Sarajevo ponovo opoziciju iz RS za svog partnera, to će predstavljati, kaže Dodik, izbor drastične manjine i akt o raspadu BiH.

– Ili ćete se dogovarati sa relevantnim predstavnicima srpskog naroda koji su u ovom trenutku konstituisani u skupštinskoj većini, Vladi ili ćete imati to što tražite. Ono što ćemo mi učiniti, je da ćemo prvo donijeti odluke, a sve već imamo pripremljeno. Mi ćemo to donijeti u toku noći i prekinut ćemo sistem indirektnog oporezivanja – jasan je srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik dalje navodi da će Narodna skupština preko noći poništiti sve odluke, koje je mimo volje srpskog naroda, nametnuo visoki predstavnik, te donijeti odluku da se nadležnost Tužilaštva i SIPA ukida na teritoriji RS.

– To su ilegalni organi koji ne mogu da funkcionišu. Hoćete da se igrate? Јa vam preporučujem da izaberete (Mirka) Šarovića pa ćemo vidjeti kako ćemo se igrati. Šta ćete uraditi – pita on.

Dodik je upozorio da Predsjedništvo nikada neće dati nalog za rat u BiH, kojim se, kaže, žele zastrašiti građani.

– Ko će dozvoliti da dođe do rata? Predsjedništvo neće. Samo zastrašuju narod, to je laž. Ovo je stvar političkog procesa. Dajte nam samo dovoljan razlog da sprovedemo plan, a dovoljan razlog u ovom trenutku je ovo što hoće za opozicijom – kaže on.

Član Predsjedništva podvlači da rat nije moguć i da bi svi srpski vojnici u Oružanim snagama slušali komandu iz Republike Srpske.

– Postoji li iluzija da će drugačije biti? Mislite da će Hrvati ratovati protiv hrvatskog naroda ili Bošnjaci protiv bošnjačkog naroda? SIPA ima nadležnosti. Pa dobro, da dođe u Republiku Srpsku, pa i imamo i mi našu policiju. Pozvat ćemo Srbe da izađu odatle, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Kako mislite, sa federalnom i kantonalnom policijom ući u RS? Po čijem nalogu? Ustav kaže da oružane snage jednog entiteta ne mogu da idu u drugi entitet. Time, dakle, direktno kršite Ustav – naglašava Dodik.

Poručio je da RS neće pristati na uslovljavanja političkog Sarajeva, naglasivši da “oni koji sjede u Vijeću ministara godinama ne rade u interesu RS“.

Dodik je naglasio da je BiH pokazala da je nesposobna i nepotrebna zemlja, a o njenoj nefunkcionalnosti i neodrživosti majbolje govori to što bi, usljed neformiranja Vijeća ministara, Denis Zvizdić od 6. avgusta trebalo da bude na dvije funkcije, u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

– Kako je moguće da čovjek bude predsjedavajući Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH? Pa gdje to ima? A meni kažu da sam diktator i kažu mi da je ovdje diktatura, režim. Šta je to tamo? Da li se to može objasniti liberalno-demokratskom svijetu – pita Dodik.

Tvrdi da je BiH nekontrolisana u svom kretanju, građanima u RS garantuje mir i poziva ih da, kada dođe vrijeme za to, podrže odluku Narodne skupštine, obave svoju građansku dužnost i izađu na referendum.

