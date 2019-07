Dragan Čović o Aluminiju: “Svaki problem ima ime i prezime”

Advertisements

Poručio je da su obavljeni razgovori, postignuti dogovori, te da nema više prolongiranja kada je o rješavanju problema u toj firmi riječ. Do 31. jula trebao bi se završiti program restruktuiranja. Čović je kazao da su prepoznate četiri grupe uposlenika u Aluminiju koje mogu imati interes.

– Prvi su umirovljenici, oni koji mogu riješiti svoj status. Druga je grupa ona koja je potrebna, gdje trebamo da prepoznamo ljude bez kojih se proces u Aluminiju ne može uraditi. Treća su oni koji više ne žele raditi dole, nego žele otpremnine. Četvrti su oni koji se ne uklapaju u ove tri. Moramo napraviti jasan odnos i vidjeti kakav je tehnički status tih ljudi, kazao je.

Sve što se usvoji na narednim sjednicama i sastancima će biti predočeno javnosti, poručio je Čović između ostalog. Ranije je najavio i borbu protiv onih koji su doveli Aluminij do gašenja – ima li pravosudnih pomaka, bilo je pitanje novinara?

– To je institucija u koju ne mogu niti želim da se miješam. Odnosi se na potpunu borbu protiv kriminala i korupcije. Nema veze na koga se odnosi. Svaki problem ima svoje ime i prezime. To institucije moraju raditi. Toliko informacija i komunikacija ima – to moraju samostalno raditi, rekao je Čović.

Uskoro očekuje i reakcije oko Aluminija.

– Bit će beskompromisno, o bilo kom da se radi. To mora biti pravilo ponašanja, izjavio je Dragan Čović.

Advertisements

loading...

Facebook komentari