Dragan Čović: “Formiranje vlasti tek nakon kongresa SDA”

– Dotakli smo se svih iskušenja koje danas imamo u BiH, a osobito zbog neuspostave vlasti na nivou države, entiteta i ove ovdje županije. Analizirali smo i ono što nas očekuje u narednih mjesec dana jer je vrijeme godišnjih odmora – rekao je na početku svog obraćanja novinarima lider HDZ-a BiH Dragan Čović.

Kada je u pitanju Aluminij, podsjeća da je jučer, zajedno s federalnom ministricom finansija Jelkom Milićević prisustvovao sastanku Kriznog odbora Aluminija.

– Mislim da su ti razgovori bili sa vrlo jasnom dinamikom – da više nema prolongiranja bilo koje stvari, drugim riječima da se do 31. jula, znači idući tjedan, završi program restruktuiranja. Jasno vam je da nemamo sve ulazne parametre, ali moramo imati vrlo jasan plan šta uraditi u ljevaonici, anodama, elektrolizi, uz određene pretpostavke koje treba ispuniti – kaže Čović.

Ističe da je sa ministricom Milićević upoznali prisutne na tom sastanku da su razgovarali i s predstavnidima Vlade FBiH, čija će sjednica idućeg tjedna biti održana u Mostaru.

– I upravo želimo da na idućoj sjednici ovog tijela koje smo mi nazvali Kriznim budu i predstavnici Vlade FBiH, uz premijera, ministricu Milićević i eventualno resornog ministra, kako bi Vlada mogla donijeti sve one odluke koje su nužne – ističe Čović.

Drugi dio tog programa, navodi, jeste zbrinjavanje ili ona osjetljiva socijalna tema kada su u pitanju uposlenici, gdje su prepoznate četiri skupine uposlenika koji mogu imati različite interese.

– Jedna je umirovljenici, druga grupacija su oni koji će ostati da rade u Aluminiju, ali da im se osigura adekvatan status da mogu normalno funkcionirati. Treća skupina su oni koji nisu zainteresirani za dalji rad u Aluminiju, već žele uzeti otpremnine. I četvrta bi bila – definirati tehnološki status za sve one od ovih 900, koji se ne mogu naći u ove tri kategorije – dodao je Čović.

Danas u 18 sati, kako je naveo, Uprava Aluminija predstavit će nacrt tog programa, kako bi do naredne srijede to već bilo usvojeno na Upravi, Nadzornom odboru i na Skupštini Društva.

– I to je onda ono što će se zajednički sa Sindikatom idući tjedan iskomunicirati. I njima je sužen rok za neke rasprave oko tih ideja, jer su stalno bili uključeni, tako da ono što se tada usvoji, što prihvati Vlada FBiH, bit će transparentno predloženo javnosti i to je to. Mislim da je u taj plan ugrađeno sve ono što je trebalo ugraditi, pa čak i mnogo više od očekivanja onih koji su na početku imali jedan svoj stav – dodao je Čović.

Novinari su Čovića podsjetili da je na prošloj konferenciji za novinare najavio beskompromisnu borbu protiv onih koji su Aluminij doveli do gašenja.

– Ono što sam rekao, ne odnosi se samo na Aluminij, već na potpunu borbu protiv kriminala i korupcije, tamo gdje naši ljudi mogu djelovati, da taj naš proces ide do kraja transparentno. Zato sam rekao, svaki problem ima svoje ime i prezime i to institucije moraju uraditi. U ovom konkretnom slučaju, naravno, odnosi se na Aluminij. Ja ne mogu tu više od toga uraditi. Politika se u to ne smije miješati – istakao je Čović.

Navodi da vrlo skoro očekuje reakciju nadležnih institucija u slučaju Aluminija.

– S te strane, baš ono kao što smo i rekli – beskompromisno. O bilo kome da se radi, to će morati biti tako. I to će biti vrlo oštar stav svih nas. To jednostavno mora biti pravilo ponašanja, prije svega zato što smo redovito šutjeli kad se nama nešto spočitava. Pa zašto više šutjeti? Izvolite nek svako odradi svoj posao pa da vidimo ko šta radi u ovoj državi – poručio je Čović.

Kada je u pitanju uspostava vlasti, Čović smatra da se ništa spektakularno neće dešavati sve do 14. septembra, a da će iza toga krenuti mnoge akcije.

– Ja danas slušam mnoge glasnogovornike SDA koji u ime njih govore, bez obzira iz koje su političke opcije – srpskog, bošnjačkog, uvjetno hrvatskog naroda. Ja mislim da će tada i SDA mnogo transpraentnije početi govoriti o puno stvari, što će nas dovesti do toga da uspostavimo Vijeće ministara odmah, jer smo sve preduvjete za Vijeće ministara odradili, i to već punih pet mjeseci – kategoričan je Čović, prenose “Vijesti“.

