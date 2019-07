Šarović: Spreman sam biti novi predsjedavajući Vijeća ministara

Advertisements

– Moguće je da Vijeća ministara nećemo imati za neki duži period, odnosno sve je moguće. Moj je osjećaj da će taj neuspjeh potrajati jer postojeće političke opcije ne mogu da uspostave tu hemiju odnosno da konstituiraju Vijeće ministara. U tom slučaju će se tražiti druga rješenja – kazao je Šarović, koji dolazi iz Srpske demokratske stranke (SDS).

Poručio je da ova stranka neće stajati po strani i gledati šta ko radi, prenosi “Srna”.

– Razgovarat će se o drugim političkim opcijama i vidjet ćemo do čega će doći – rekao je Šarović.

Ukoliko postoji adekvatna parlamentarna većina, odgovorio je da je spreman biti novi predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Prije toga, naglašava, treba stvoriti parlamentarnu većinu.

Govoreći o drugim aktuelnim temama, rekao je da je Vlada Republike Srpske prije deset dana dostavila saglasnost na verziju zakona o električnoj energiji i plinu te je saglasna da ide u daljnju proceduru.

– Sada je na potezu Federacija BiH. Znači Republika Srpska je dala svoju saglasnost, Federacija još ne. Prije nekoliko dana sam imao sastanak s premijerom Federacije Fadilom Novalićem i resornim ministrom Nerminom Džindićem i vidjet ćemo kakav će njihov odgovor biti – kazao je Šarović.

Osim navedenog, istakao je da s Hrvatskom Bosna i Hercegovina ima nekoliko važnih pitanja koja se trebaju rješavati u narednom periodu, a odnose se na granicu s Hrvatskom na sjeveru i gradnju Pelješkog mosta.

– Gradnja ovog mosta je prije svega interes Hrvatske. BiH i njena oba entiteta trebalo bi da interesira izlaz na otvoreno more. Veći je interes svakom čovjeku u RS i FBiH da se bori za izlaz na otvoreno more nego da štiti interes da se gradi Pelješki most – mišljenja je Šarović.

