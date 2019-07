Čeka se HDZ: Privremeno finansiranje u “rukama” Bevande

Advertisements

“Doći su na sjednicu, ali ne želim ništa da nagađam. Sve drugo u vezi sa tim pitanjem mogu reći nakon sjednice“, kazao je Crnadak.

Sjednica je zakazana za sutra u 12.00 sati, ali njeno održavanje je upitno imajući u vidu bojkot državnih ministara iz HDZ-a BiH, koji protekli mjesec dana nisu dolazili na zakazane sjednice ili su tražili njihovu odgodu.

Jedna od najvažnijih tačaka obimnog dnevnog reda je Prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period juli – septembar 2019. godine.

Ustav BiH kaže, bez blagovremenog usvajanja budžeta, na snazi će biti privremeno finansiranje. No, ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda (HDZ BiH) nije stavio potpis na takvu odluku, jer ne dolazi na sjednice.

Pozivajući se na izvore iz vrha Hrvatskog narodnog sabora (HNS), pojedini mediji pišu kako ne postoji skoro ni teoretska šansa da Bevanda, kao ovlašteni predlagač tačke dnevnog reda o privremenom finansiranju, sutra dođe na sjednicu Vijeća ministara BiH i potpiše takvu odluku.

Od komentara se suzdržava i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić (SDS).

“Obavezao sam se da ću šutjeti i sačekati utorak. Ako poslije utorka ne bude, sve me pitajte – što na umu, to na drumu – da ne komplikujem situaciju do utorka. Iako imam svoje mišljenje, ali suzdržat ću se“, poručio je juče Mektić.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović (SDS) ranije je kazao kako se do sjednice treba suzdržati od pretpostavki, komentara i teških riječi, pišu “Vijesti“.

