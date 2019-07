Džaferović: Dodik i NSRS su povrijedili vitalni interes vlastite države

Advertisements

Džaferović je u izjavi novinarima potcrtao da “Dodik i Narodna skupština RS svojim odlukama nisu zaštitili vitalni interes entiteta”.

– Oni su povrijedili vitalni interes Bosne i Hercegovine i sasvim sam siguran da takvim postupkom mogu da uđu u vrlo opasnu zonu povrede vitalnih interesa i samog entiteta. Ne stoji ni jedan razlog koji je naveo Dodik. Komšić i ja smo reagirali prijedlogom zaključaka na incident koji se sada događa, a to je jednostrana izgradnja prepreke pristupu Bosne i Hercegovine prema otvorenom moru. Naravno, to ne isključuje raspravu o ukupnoj granici i sa Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom i to Bosnu i Hercegovinu u budućnosti čeka- kazao je Džaferović.

Kada je riječ o kineskim kompanijama koje izvode radove, rekao je da se to uopće i ne treba pojašnjavati, prenosi Faktor.

– Posebno interesantno za ovo o čemu ja govorim jeste izgradnja mosta u Bosanskoj Gradišci. Most u Bosanskoj Gradišci treba cijeloj Bosni i Hercegovini, svim građanima Bosne i Hercegovine, i naravno i građanima entiteta Republika Srpska. Dodik i Narodna skupština RS su zaboravili jednu stvar. Dodvoravajući se Republici Hrvatskoj da bi dobili njihovu saglasnost, oni vrijeđaju vitalni interes vlastite države koja im je omogućila da uopće uđemo u taj aranžman, jer ga ne bi bilo da nije bilo i da nema saglasnosti na nivou države Bosne i Hercegovine- istakao je Džaferović i dodao:

– Neka dobro povedu računa o ovome o čemu ja govorim, jer mogu da uđu u vrlo opasnu zonu povrede i vitalnih entitetskih interesa. Tvrdim da je odluka Narodne skupštine RS i Dodikovo pozivanje na vitalni interes, ustvari povreda i vitalnog interesa Bosne i Hercegovine i entiteta koji se zove Republika Srpska.

