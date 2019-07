Oglasio se Željko Komšić povodm navodnih Dodikovih interesa u vezi Pelješkog mosta

Advertisements

Dodik je, naime, jučer izgradnju mosta Pelješac proglasio vitalnim nacionalnim interesom srpskog naroda u BiH i time, kako tvrde hrvatski mediji, najvjerovatnije, onemogućio tužbu Bosne i Hrcegovine protiv Hrvatske pred Međunarodnim sudom za prava mora.

Ovo nije prvi put da Dodik brani projekt Pelješkog mosta, podsjeća “Express“, pa se „mnogi vjerojatno pitaju kako to da Dodik odjednom brani i hrvatske interese“. Ali, dodaju, kad se malo više zakopa u priču, razlozi za njegov stav nameću se sami po sebi.

Milorad Dodik ima veoma dobre razloge zašto brani Pelješki most

“Jedan od mogućih razloga leži upravo u gradnji Pelješkog mosta. Naime, na raspisanom natječaju za gradnju pristupnih cesta do Pelješkog mosta, specifično za dionicu Duboka – Šparagović, najniža je ponuda Integral Inženjeringa iz Laktaša u susjednoj Bosni i Hercegovini i iznosila je 321 milijuna kuna. Procijenjena vrijednost radova je 482 milijuna kuna bez PDV-a i pitanje je hoće li hrvatska strana prihvatiti takav ugovor. Prema nama dostupnim informacijama ugovor Integralom još nije potpisan“, piše Express na svom interenetskom izdanju.

Magazin Expres, nadalje, podsjeća da je riječ je o firmi nevjerojatno blisko povezanoj sa samim Dodikom.

Dodik otkrio zbog čega je protiv zaustavljanja gradnje Pelješkog mosta, dao 3 razloga

“Integral je još prije nekoliko godina bio pod istragom Tužiteljstva BiH zbog sumnjivog sklapanja poslova s entitetskim vlastima, čitaj Dodikom. Od 2000. godine do 2008. godine Integral je u BiH izgradio cesta, mostova i drugih objekata u vrijednosti od više od 300 milijuna KM. Veći dio poslova tvrtka je dobila zahvaljujući posebnom tretmanu. Recept po kojem su im vladine institucije dodjeljivale poslove sastojao se u tome da bi oni imali najnižu ponudu, a kasnije bi aneksima na ugovore vrijednost uvećavana, čak i šesterostruko, kao u slučaju izgradnje administrativnog sjedišta vlade RS u Banjoj Luci. Početak kontroverze o izgradnji sjedišta vlade seže u 2005. godinu kada je Integral sklopio ugovor s Telekomom RS vrijedan 34 milijuna KM za izvođenje radova na izgradnji njihove poslovne zgrade“, naglašava hrvatski magazin.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH, Željko Komšić, za “RadioSarajevo” komentarisao je:

“Ja sam čuo za to, ali nemam provjerenih informacija. Pominjalo se da je navodno Integral dobio poslove izgradnje pristupnih cesta za taj most. Ali, ponavljam, to su informacije koje sam čuo i ne znam da li su tačne!”, kazao je Komšić.

Na naše pitanje da li bi nadležna tijela trebala provjeriti navedena saznanja kako privatni interesi, ipak, ne bi utjecali na državne, i to na najvisem nivou, Komšić nije imao komentar.

Predsjedništvo BiH na sjednici u utorak je preglasavanjem, s dva glasa za i jednim protiv, donijelo zaključak kojim se Hrvatsku poziva da zaustavi izgradnju mosta Pelješac te da razgovorom riješi sva otvorena pitanja jer BiH ima pravo na pristup otvorenom moru.

Ukoliko se to ne dogodi, BiH će pokrenuti postupak mirenja, a ukoliko bude potrebno, pokrenut će postupak pred Međunarodnim sudom za pravo mora. Za takav zaključak glasali su članovi Predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović dok je predsjedavajući Predsjedništva Milorad Dodik bio protiv toga.

