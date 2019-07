Hoće li BiH popustiti Erdoganu i izručiti “gulenovce”?

Advertisements

Svaku posjetu turskih zvaničnika Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme prate i zahtjevi za izručenjem državljana te zemlje koji žive i rade u BiH, a Turska ih tereti za pripadnost organizaciji Hizmet – turskog imama u egzilu i bivšeg Erdoanovog bliskog saradnika Fetulaha Gulena, koju smatraju terorističkom, piše “RadioSlobodnaEvropa“.

Ko je Gulen?

Tako je i posljednja Erdoanova posjeta iskorištena da se ponovno članovima Predsjedništva BiH uputi zahtjev za izručenjem osam državljana, među kojima su biznismeni, ali i naučni radnici.

“Turska ima određene zahtjeve i to nije tema koja je sada tek aktuelizovana, bila je tema i kada smo bili u Ankari. Turska ima pristup vezano za državni udar koji je tamo pokušan ranije i želi da putem pravosudnih institucija riješi to pitanje. Evidentirano je da u BiH postoje neki ljudi i institucije, želim da kažem da se oni uglavnom nalaze na prostoru FBiH da je to stvar federalnih organa i mislim da je to Erdoanu veoma jasno”, potvrdio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović je naveo kako će se ovo pitanje rješavati u duhu očuvanja prijateljskih odnosa i u okviru procedura.

“Kazao sam da će BiH sva pitanja, pa i to, rješavati u dugu dobrih i prijateljskih odnosa između BiH i Republike Turske, naravno poštujući zakone i Turske i BiH. To je posao za institucije BiH”, dodao je on.Još kao savjetnik u Predsjedništvu BiH Damir Arnaut, zastupnik u Parlamentu BiH, se bavio slučajevima izručenja bh. državljana, poput onog u predmetu Ganić, kada je Srbija tražila izručenje bivšeg člana Predsjedništva BiH Ejupa Ganića po osnovu optužbi za ubistvo vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Ovakav odnos prema bh. vlastima od strane turskih zvaničnika smatra neprimjerenim.

“Svi ovi pozivi u suštini predstavljaju politički pritisak na naše pravosudne institucije. U BiH postoje vrlo jasno propisane zakonske procedure kako može doći do nečijeg izručenja iz BiH i to se isključivo može raditi putem pravosudnih organa, putem pravosudnih kanala, a ni slučajno jednim ovakvim ogromnim političkim pritiskom organa jedne države prema organima druge države”, objašnjava Arnaut.

A pravosudni organi BiH još prošle godine odbili su zamolnicu Turske za izručenjem Humejre Gokčen (Humeyre Gokcen), pod istim navodima pod kojima se traže i ostali turski državljani.

Advertisements

loading...

Facebook komentari