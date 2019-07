Šefik Džaferović u Potočarima: “Neophodno donošenje zakona o zabrani negiranja genocida”

Advertisements

On je naveo kako je poseban problem negiranje genocida.

“Kada je ovaj genocid u pitanju otišlo se i dalje s tim negiranjem. Otišlo se u glorifikaciju, veličanje počinilaca, zločinaca koji su počinili ovaj genocid. Tako da ono što je Bosni i Hercegovini u ovom trenutku najpotrebnije je taj zakon o zabrani negiranja genocida, zabrani veličanja zločinaca, dodjele odlikovanja, nazivanja škola po njihovim imenima. Iako smo do sada mnogo puta pokušavali taj zakon donijeti, nastavit ćemo to činiti. Nikada se nećemo proći dok ne postignemo taj rezultat. Jer, to je najmanje što možemo da učinimo kada su u pitanju žrtve genocida“, istakao je Džaferović.

Sljedeći problem, naglasio je, je pitanje onih koji su odgovorni za genocid.

“Samo je mali broj i to onih koji su naredili i izvršavali genocid odgovoran. A to je bio čitav sistem. Svi moraju odgovarati od prvog do posljednjeg koji je na bilo koji način učestvovao u genocidu. Nećemo se proći dok se to ne postigne“, rekao je Džaferović.

On je pozivao sve one koji znaju gdje se nalaze masovne grobnice da konačno kažu gdje su.

“Mislim da će biti lakše i njima, da će i oni biti mirniji kada to kažu. Istina se nikada nije dala pokopati. Istina je uvijek izlazila na vidjelo. Istina će pobijediti i u ovoj situaciji. Državne institucije i svi oni koji su zaduženi za traženje nestalih su dužni da učine sve kako bi se taj proces što prije okončao. Ko god da je zakazao na tom planu je odgovoran i pred Bogom i pred ljudima“, poručio je Džaferović.

Član Predsjedništva BiH proučio je Fatihu i odao počast ubijenim.

Džaferović će večeras u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari prisustvovati iznošenju tabuta 33 žrtve koje će sutra, 11. jula na 24. godišnjicu obilježavanja genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica biti ukopane u Potočarima.

Advertisements

loading...

Facebook komentari