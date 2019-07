Skupština Srebrenice odala počast svim žrtvama, Grujičić opet našao izgovor za negiranje genocida

Advertisements

Komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica održana je jutros.

Sjednica na kojoj se odaje počast svim nevino stradalim žrtvama tokom rata u Srebrenici održava se već godinama 10. jula.

-Godinama obilježavamo stradanje. Iz prošlosti moramo izvući pouke da bismo mogli nastaviti daje. Pojedinci koji su počinili zločine moraju izaći pred lice pravde bez obzira iz kojeg naroda dolazili. Samo ekonomskim osnaživanjem možemo ostvariti bolju budućnost. Upućujem molbu svima da obilježavanje stradanja protekne u miru. Ovom prilikom želim iskazati i saučesće svim porodicama koje su izgubile najmilije – rekao je načelnik Srebrenice Mladen Grujičić.

Grujičić je rekao da bi “narod Srebrenice mogao u miru živjeti, zajedno sve obilježavati, da ne utiču sa strane”. Novinari su ga pitali ko su ti “sa strane”, a on je odgovorio da je to “međunarodna zajednica, vlasti iz Banja Luke i Sarajeva”.

Upitan i da prokomentira pojedince koji negiraju genocid, jer je to ono što onemogućava zajedništvo, odgovorio je:

-To se dešava jer niko ne priznaje srpske žrtve. Nisu sebe Srbi ovdje sami ubijali. Niko nije odgovarao za njihovu smrt. A i spisak od 8372 nije tačan. Mi smo pronašli jednog čovjeka koji je živ, dakle to više nije 8372 nego 8371 – odgovorio je Grujičić,pišeFaktor Novinari su ga pitali da li će sutra prisustvovati obilježavanju godišnjice genocida u Potočarima. Odgovorio je da neće jer “još nije vrijeme”. Razgovarao je, kako kaže, sa bošnjačkim predstavnicima i zaključili su da još nijedna strana nije spremna za to. Ali, vjeruje da će se i to promijeniti.

Predsjednik Skupštine Srebrenice Nedib Smajić je kazao kako “se moramo sjećati stradalih, to je naša dužnost, kako se nikome nikad više ne bi ponovilo”.

Upitan da li je bio u Bratuncu “kada se obilježavala godišnjica 3.500 stradalih Srba”, odgovorio je da nije jer nije bio pozvan.

– Gdje god su stradali civili ja ću doći da odam počast – rekao je.

Komemorativnoj sjednicu su prisustvovali odbornici, zastupnici u parlamentima na višim nivoima vlasti.

