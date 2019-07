Dodik o incidentu na aerodromu: To je nepotrebno, žao mi je zbog toga

Advertisements

S obzirom da su neki mediji objavili da je GP BiH zatražila od Predsjedništva BiH da uputi protestnu notu zbog ponašanja ličnog osiguranja predsjednika Turske, Dodik je kazao:

“Nismo dobili dokument, čekamo tu informaciju. Bilo je to nepotrebno, žao mi je zbog toga. Propisi koji važe na ulasku i izlasku za sve faktore trebaju da budu poštovani. šta se tu desilo ne mogu da sada komentarišem i vidjećemo kada dobijemo dokument”, kazao je Dodik na novinarsko pitanje u vezi sa jučerašnjim incidentom.

“Želim da se zahvalim svim predsjednicima i kažem da je ovo bilo važno i dobro iskustvo. BiH završava predsjedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi. Predsjedavanje nastavlja Priština, oni danas nisu bili tu. BiH je učinila sve da Priština bude pozvana na forum. Njihovi razlozi za nedolazak nisu umanjili efekte svega što smo ovdje imali kao raspravu.

Od ovog formata ne treba odustati, ali postoje različite inicijative da se on redefiniše ili napravi novi pristup. U okviru suradnje imamo zemlje koje su članice EU i one koje to nisu. Jedno od ključnih pitanja je pitanje migracija i migranti koji ulaze u zemlje. To zahtijeva da se na jedan cjelovit način pokuša riješiti pitanje migracija i zato je bila inicijativa da se formira zajednička komisija”, kazao je povodom danas održanog foruma na Jahorini i dodao:

“Ključno pitanje za cijelu regiju jeste ekonomski rast koji treba obezbijediti. Na bilaterlanom nivou treba da se uradi sve da se ta saradnja poboljša. Bez rasta u domaćoj proizvodnji, nijedna ekonomija ne može da napreduje. Učiniti sve kako bi se čitav region uključio u konkurenciju na bazi dodatne digitalizacije društva kako bi se produktivnost povećala”, prenosi “N1“.

