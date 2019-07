Konaković: SDA će danas pokušati ovu Vladu prikazati lošijom, naučit ćemo ih da ne prave buku

Advertisements

“Osjetim da će opozicija bukom i čestim ponavljanjem, uglavnom izmišljenih stvari, pokušati ovu Vladu prikazati lošijom od prethodnih. Vladu koja je napravila nekoliko grešaka, odmah o njima javno govorila i korigovala. Poredit će to sa sistemom u kojem tajkuni ne plaćaju komunalne usluge, a razlika se pokriva iz budžeta, u kojem su u preduzeća zaposleni isključivo stranački ljudi, tendere dobijale uglavnom stranačke firme, u kojem su direktori osnovnih škola imenovani samo ako stranka kaže da može, sistemom u kojem je stranačka pripadnost važnija od svega. Sistemom u kojem tužilaštva štite počinioce različitih djela, da ne nanesu štetu stranci “, istaknuo je Konaković, prenosi “Klix“.

Glasno će, kaže Konaković, govoriti kako apsolutna kontrola javnih nabavki ne znači ništa, “kako je registar uposlenih u kojem možete naći sve uhljebe stranačke nije potreban, kako ne trebaju supervizori zapošljavanja”.

“Po njihovim standardima to i jeste nepotrebno, smeta. Izgradnja saobraćajnica, nikad u isto vrijeme više gradilišta, više zgrada se utopljava u ovoj godini nego u svim prethodnim, kapitalnih investicija više nego ikad. Prva transverzala u zamahu, više novca za nauku, sport, djecu sa poteškoćama u razvoju, borce. Projekat zapošljavanja svih članova porodica šehida i poginulih boraca, izgradnja zgrade MUP-a, napokon rekonstrukcija vodovodne mreže, subvencija za vrtiće, izgradnja igrališta za najmlađe i još mnogo, mnogo toga. Njima je neko rekao da budu glasni i da to često ponavljaju. Ono što je dobro, napokon su shvatili da su opozicija i prestali su najavljivati smjenu Vlade, to smo ih naučili. Sad ćemo ih naučiti kako se ponaša prava opozicija, kako da predlože nešto konkretno i kako da prestanu da prave buku”, poručio je Konaković.

