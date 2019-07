Zvizdić: Nismo usvojili odluku o privremenom finansiranju, ali nema straha od blokada

Advertisements

Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, istaknuo je nakon sjednice Vijeća ministara BiH da su najviše vremena potrošili na tačku dnevnog reda koja se odnosi na nelegalne migracije. Usvojeno je niz zaključaka, između ostalog, poslan je zahtjev Predsjedništvu BiH da dozvole angažiranje inžinjerskih jedinica za zaprečavanje lokacija gdje migranti ilegalno prelaze u BiH. Takvih je 15 lokacija, od toga 10 najfrekventnijih.

– Drugi zaključak se odnosi na obavezu saradnje svih MUP-ova sa Graničnom policijom BiH. Jedan od zaključaka je formiranje zajedničkih timova graničnih policija BiH i Srbije. Spremni smo da pošaljemo i u USK dodatne snage kada to budu tražili. Dali smo i podršku Koordinacionom odboru i insistirali smo da se poštuje kućni red u svim prihvatnim centrima – rekao je Zvizdić.

Predsjedavajući Vijeća ministara je kazao da situacija sa neusvajanjem budžeta BiH može trajati u nedogled kao što je bio slučaj za vrijeme Nikole Špirića, kada je trajala 16 mjeseci.

– Ali nikada se nije desilo da nije usvojena odluka o privremenom finansiranju. Siguran sam da neće biti problema prilikom donošenja odluke o privremenom finansiranju za 3. i 4. kvartal – rekao je Zvizdić.

Pojasnio je da Odluka o privremenom finansiranju danas nije donesena, jer sjednici nije prisustvovao Vjekoslav Bevanda, ministar finansija.

– Praksa je da se, kad nema ministra, sve tačke koje se odnose na to ministarstvo, skidaju s dnevnog reda. Želim da umirim one koji misle da će doći do prekida finansiranja. Do toga neće doći, jer je to regulirano Ustavnom, ne može doći do blokade u radu i finansiranja budžetskih institucija BiH. To je ustavni princip – kazao je Zvizdić.

Vijeće ministara na današnjoj sjednici usvojilo je i Protokol 6 na CEFTA sporazum.- Mi poštujemo sve svoje obaveze, za razliku od nekig drugih, poput Kosova, koje je uvelo carine na uvoz roba iz BiH i Srbije. Osim toga, u proteklih godinu dana evidentirano je 11 necarinskih barijera na granici sa Srbijom. U međuvremenu je uklonjeno devet, ali zabrinjava što se stalno pojavljuju nove – kazao je Zvizdić.

Posebno je naglasio da što prije, na bazi vladavine prava, treba formirati Vijeće ministara BiH i Vlada Federacije BiH, ali i upozorio da Vijeće ministara neće biti formirano bez poštivanja odluka i predaje Godišnjeg nacionalnog plana (ANP).

– Drugačije neće doći do formiranja vlasti. Ne postoji forma ucjene na koju će neko pristati – objasnio je Zvizdić, prenosi “Avaz“.

