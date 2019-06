BiH plaćala političarima turističke obilaske Strazbura i Pariza

Advertisements

I zvanično, BiH je probila rok da pošalje delegaciju Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope. Političari zabrinuti! Već nekoliko dana se diže frka oko toga što smo ostali bez predstavnika, kao da smo do sada nešto imali od toga.

A šta je to do sad dobila BiH i njeni građani od delegata koji od 2002. godine sjede u parlamentarnim klupama Vijeća Evrope najbolje je objasnio politički analitičar Almir Terzić. On u izjavi za BUKU tvrdi da je ovo još jedna predstava za javnost u kojoj se političari turde predstaviti kao vrijedni i dobronamjerni funkcioneri, čiji je cilj dobrobit naroda.

Naravno, istina je sasvim drugačija, a Terzić navodi da se čitav koncept odlazaka delegata iz BiH u Strazbur na sjednice svodi na turističke obilaske.

Još je zanimljivije posmatrati cijelu ovu dramu, ako znamo da BiH nije ispunila skoro ništa od onog što je obećala i ratifikovala pri ulasku u Vijeće Evrope.

“Ovo je još jedan u nizu političkih igrokaza u BiH, gdje se ljudima želi predstaviti situacija u kojoj političari žele nešto da učine za BiH, a ‘oni’ im kao ne daju. Zapravo, apsolutno ne stoji takva priča. To je još jedna od klasičnih varki i ta delegacija Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentu Vijeća Evrope postoji samo radi sebe, da bi trošili stotine hiljada maraka na putovanja u Strazbur, na sjednice Komiteta u Pariz i neke druge seminare na koje idu. Oni mjesec dana provedu van BiH o trošku BiH, a njihov rezultat je nula. Da je tako najbolje svjedoči činjenica da je ovo deseta godina u kojoj nije provedena presuda u slučaju Sejdić-Finci, a naknadno i u slučajevima Pilav i Zornić. Treća se sprema u slučaju Pudarić. Ne poštuju se preporuke Venecijanske komisije. Ne poštuju se stavovi Komiteta. Mi imamo situaciju da smo jedina zemlja u Evropi u kojoj postoje dvije škole pod jednim krovom kao najveći oblik sagregacije. Sa druge strane, ne poštuju se ni preporuke da vjerska obilježja ne mogu biti u školama i obrazovnim institucijama. Nismo ispunili postprijemne obaveze. Ništa ne činimo i iluzorno je govoriti da delegacija Parlamentarne skupštine BiH u Vijeću Evrope bilo šta radi”, rekao je Terzić.

Prema njegovim riječima, niko od naših političkih predstavnika nema ni najmanju namjeru da u evropskim institucijama uradi nešto na popravljanju imidža BiH.

“Ko ne shvata suštinu može i dalje govoriti da se mi kao nešto borimo za evropske vrijednosti i standarde. Doduše, i samo Vijeće Evrope je krivo za stanje u BiH, jer nema nikakve adekvatne kontramjere, pa i sankcije za brutalno kršenje ljudskih prava građana BiH”, rekao je on.

Zanimljivo je da se kod nas političari često vade pa kažu kako sve zemlje članice Vijeća Evrope ne ispunjavaju presude, što je tačno. Samo što su to pojedinačne presude, a jedino u BiH su utvrđena kršenja prava svih građana.

A delegate u Vijeću Evrope, pred kojim se BiH obavezala da će raditi na zaštiti prava građana, nisu ništa uradili da promijene situaciju.

Naprotiv, kako navodi, delegati su sjednice Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope koristili za studijska putovanja, odnosno za obilaske Strazbura, a vrlo rijetko su se javljali za riječ i predlagali neka rješenja ili rezolucije.

“Oni nisu uopšte radili na lobiranju za BiH, što su trebali, ukoliko već idu na te sjednice, a tamo ide minimalno pet članova, plus pet zamjenika. Svi oni koštaju pola miliona maraka na godišnjem nivou. Pitanje je da li je iko uradio išta za te novce. Naravno, nije. Ali je bilo onih koji su prouzrokovali dodatne troškove iskačući često iz programa sjednica i išli u drugim aražmanima. Sa tog aspekta je jasno da je država BiH, a građani posebno imali jako malo ili nimalo koristi od učešća delegata u Vijeću Evrope. Jedino su oni imali ličnu korist kada su u pitanju putovanja i sve što sa njima ide. Oni su sve ovo koristili u turističke svrhe”, rekao je Terzić.

Sa druge strane, oni koji su obilazili Strazbur ili Pariz o trošku države imaju drugačiji pogled. Pa tako, bivša članica delegacije iz BiH u Parlamentu Vijeća Evrope Milica Marković tvrdi da je ona mnogo toga učinila i da je važno za BiH da ima svoje predstavnike.

“BiH, sa svim svojim specifičnostima i stvarima koje se dešavaju, u njoj je važno da ima svoje predstavnike u vijeću Evrope i da njena delegacija aktivno učestvuje u raspravi. Prije svega, jer je ona zemlja koja je još uvijek pod monitoringom Vijeća Evrope. Tamo se prati šta se dešava ovdje i periodično se prave izvještaji, na svake dvije godine. Kad se ti izvještaji puštaju u proceduru na plenarno zasjedanje Parlamentarne skupštine, koja se izjašnjava i daje određene preporuke, onda je uloga delegacije veoma bitna. U prethodne četiri godine ja sam kao članica delegacije imala svoju ulogu i aktivno sam učestvovala u raspravi i davala određene amandmane kojima sam tražila da se poboljša tekst u smislu rigidnosti koje su izvjestioci napisali koje baš i ne stoje za BiH”, rekla nam je Marković i dodala da će sljedeće godine biti novi izvještaj i ako naša delegacija ne bude tamo neće biti nikog ni da kaže da li je u redu to što su napisali izvjestioci.

Podsjećamo, BiH je propustila sve rokove za imenovanje delegacije i trenutno je jedina od 47 zemalja članica Vijeća Evrope koja ne učestvuje u njenom ovogodišnjem radu, uključujući i glasanje u izboru novog generalnog sekretara Vijeća Evrope i novih sudija Evropskog suda za ljudska prava.

Na kraju, kad se sve sabere i oduzme, možda i nije tako loše što BiH više neće imati svoje predstavnike u Vijeću Evrope, jer će nam bar ostati godišnje pola miliona maraka koje su delegati trošili na turistička putovanja od kojih BiH nije dobijala ništa, osim velikih računa za letove, smještaj, ručkove, piše “Buka“.

