Šta znamo o “prvoj dami” BiH? Komšinica kaže da je mudra i posvećena, a jedan gest pokazao je koliko voli Milorada

O vladajućoj muškoj garnituri na bh. političkoj sceni znamo uglavnom mnogo toga, članove Predsjedništva BiH svaki dan slušamo i gledamo. Ali koliko znamo o njihovim ljepšim polovicama?

Primjera radi, jeste li ikad čuli da se o nečemu oglasila supruga Milorada Dodika ili – možemo je i tako nazvati – svojevrsna (trenutna) prva dama BiH? Možda njen posao nije da se oglašava, ali je u javnosti čak gotovo nikad ni ne viđamo! Snježana Dodik očito je toliko samozatajna da se o njoj teško može išta i saznati. Osim kada – putuje. I to ne na bilo kakve destinacije.

Tako smo suprugu Milorada Dodika imali prilike vidjeti, ni manje ni više, nego na inauguraciji Donalda Trumpa u Washingtonu gdje je tada otputovala umjesto supruga u društvu Željke Cvijanović, a što je podiglo dosta bure u javnosti s obzirom na popriličan trošak takvog putovanja. No, Snježana ni tada, a ni kasnije, nije javno (pro)govorila o ovom putovanju, po principu – bilo pa prošlo…

Nakon toga, opet se dugo nije pojavljivala u javnosti sve do neki dan kada ju je Milorad Dodik poveo sa sobom u Bjelorusiju, gdje je službeno boravio.

Iznenadili smo se vidjevši Snježanu na crvenom tepihu dok je hodala sa suprugom koji se rukovao s tamošnjim visokim dužnosnicima. Dotjerana, na korak iza Predsjedavajućeg BiH, s vjetrom u kosi, Snježana je vjerno pratila supruga u zvaničnoj misiji, pomalo kao što Melania prati Donalda. Reklo bi se, to je to. Sad je opet nećemo vidjeti sve do novog putovanja.

Ipak, “Depo” portal svojevremeno je uspio ‘iščačkati’ nešto više i doznati ko je zapravo osoba koja u životu Milorada Dodika igra tako važnu ulogu.

Oni koji je poznaju kažu da politiku nastoji držati daleko od kuće i ne voli se miješati u muževe poslove.

Snježana je po zanimanju ekonomski tehničar i nikad se nije bavila politikom. Komšije iz Aleksandrovca kažu da ljubav Milorada i Snježane datira još iz srednje škole i da je Snježana uvijek bila skromna i odana. Kažu i to da voli da se druži i uvijek rado ugosti prijatelje.

Prva komšinica porodice Dodik iz Bakinaca za medije je jednom prilikom izjavila:

– Snježana ne voli da se eksponira u javnosti i to nije nikakva lažna skromnost. Ona je jednostavno takav tip. Tačno zna šta želi i tako život organizuje. Veoma je mudra, razborita i natprosječno pametna. Život je posvetila djeci i porodici. Nimalo se nije promijenila, ni uobrazila.

Za Snježanu Dodik još tvrde da je jednostavna i preskromna, ali i vrlo mudra žena. Upućeni tvrde da, iako daleko od suprugovog kabineta, Snježana ima potpuni uvid u suprugov odnos prema saradnicima, te je to je bio razlog što je u navodnom napadu ljubomore od supruga zahtijevala da njegovoj nekadašnjoj specijalnoj savjetnici, atraktivnoj Željki Dragičević, hitno nađe drugi posao.

Da mnogo voli svog supruga dokazuje i gest koji je učinila za njegov 50. rođendan.

Daleko od očiju javnosti održano je rođendansko slavlje u hotelu Kaldera, koji se nalazi u Aleksandrovcu.

Snježana Dodik je zajedno s kćerkom došla na ideju da angažira pjevačicu Zoranu Pavić kako bi svom mužu čestitala pedeseti rođendan pjesmom “Ne dam ti da ostariš”.

– Snježana je sve organizovala, a kada je pjevačica iz Srbije zapjevala spomenutu pjesmu, par je zaplesao, na oduševljenje svih prisutnih – pisali su tom prilikom mediji.

A zabilježili su i da je uvijek hladan i nadmen Milorad Dodik bio dirnut gestom svoje supruge.

Milorad i Snježana imaju kćerku Goricu i sina Igora.

Po svemu sudeći, Snježana Dodik suprugu Miloradu nenametljivo je odana, ali više detalja o njihovom privatnom životu zasad je nemoguće saznati…

