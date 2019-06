Milorad Dodik: “Rizikuju da BiH uopšte postoji”

“Neće se igrati sa srpskim nacionalnim interesima na nivou BiH. Ona će biti predstavljena u punom kapacitetu ili neće biti nikako. Mene Bakir Izetbegović, on meni nije nikakav partner. On mene ne zanima. Oni su pobjednici kod svog naroda, ja to ne mogu da mijenjam, biram ili izbjegnem. Na nivou BiH mi donosimo odluke i znamo šta nam pripada”, kazao je danas predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.