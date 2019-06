Čović potvrdio: Krišto povukla apelaciju, šta je kazao Zvizdiću?

Advertisements

Čović kaže da je to doprinos HDZ-a, kako bi se dalje vodila raspravu oko Izbornog zakona sa partnerima sa kojima će praviti vlast. HDZ, odnosno predstavnici HNS-a, prema Čovićevim riječima nikada neće stati na jednu stranu ili na drugu, “kako bi neko želio“.

– Evidentno je da je postojala želja da se HDZ uvuče u takvu igru, a kako bismo imali situaciju dvojica naspram jednoga. HDZ želi od prvog dana formiranje vlasti na razini Vijeća ministara. Stvorili smo sve preduvjete ta to. Sve ostalo je traženje krivaca i igra onih koji traže te krivce. Neko vještački želi držati ovakvu krizu, odnosno tražiti krivca za nešto o čemu se ne možemo dogovoriti, dodao je.

Na nedavnom sastanku sa SDA dogovoreno je da rukovodstvo Federalnog parlamenta trebaju činiti oni koji će biti vlast, a ne oni koji su opozicija. Ponadao se da će taj proces biti okončan u narednom periodu.

– Problem neuspostave vlasti na državnom nivou posebno će se odraziti na finansiranje jer krajem ove sedmice ističe odluka o privremenom finansiranju. Podsjetit ću, dolazimo do kritičnih trenutaka. Ove sedmice ističe privremeno financiranje. Moje pitanje svima je možemo li imati novo? Nisu to samo plaće funkcionera. To je masa ljudi. A od ponedjeljka nećemo imati privremeno financiranje. I gospođi Krišto mandat ističe za mjesec. Naredni predsjedatelj trebao bi biti gospodin Zvizdić. Pitam se kako misli biti na funkciji u Vijeću ministara, a istovremeno i u Zastupničkom domu, napominje Čović.

Na insistiranje novinara da prokomentariše špekulacije o navodnom zalaganju da aktualno Vijeće ministara ostane i tokom naredne četiri godine, rekao je:

– Nemoguće je formirati Vijeće ministara bez političkih pobjednika. A to da pojedinci žele kontrolirati krize, to je očigledno. Nema tehničkog statusa za Vijeće ministara. Ono funkcionira dok funkcionira. Mi uskoro možemo doći u situaciju da nemamo proračun. O čemu onda pričamo? Nije to proračun desetorice ljudi.

