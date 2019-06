Izetbegović: “Neke crvene linije nećemo preći… Neka potraže nekoga drugog”

Advertisements

Komentarišući stav delegata SNSD-a i HDZ-a da se ne odazovu na poziv za današnju hitnu sjednicu, Izetbegović je kazao da je situacija vezana za izbor stalnih komisija, odnosno delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, dovoljna za sazivanje i održavanje hitne sjednice.

“Mislim da su se trebali odazvati, da je to upravo ta situacija koja je predviđena članom 58. Poslovnika. Treba raditi na način da se ne desi da BiH bude jedina zemlja koja nema svoje prestavnike u Vijeću Evrope. To se nikada nije desilo, od kada je BiH član Vijeća Evrope. Čudi me stav gospodina Dragana Čovića, koji kaže da se nismo dogovorili. Član 58. ne podrazumijeva više nikakve dogovore. Mi moramo raditi u skladu sa zakonom, u skladu sa dokumentima, odnosno u ovom slučaju Poslovnikom”, izjavio je Izetbegović.

Uprkos najavama, Izetbegović se zaputio ka Parlamentarnoj skupštini BiH da, kako je kazao, pokuša održati sjednicu.

“Raspoređuje se krivica za stanje u državi, za neformiranje vlasti, za ovakve situacije kakve sada imamo u Vijeću Evrope. Danas ćemo vidjeti, ko u ovoj zemlji želi da radi, a ko ne želi, a da pri tome prima plaću”, kazao je Izetbegović.

Govoreći o formiranju vlasti, predsjednik SDA je izjavio da se, kada su kompromisi u pitanju, oni ne mogu praviti kada je u pitanju vladavina zakona.

“Kada su u pitanju Ustav i usvojeni zakoni, tu kompromisa nema. Sve ostalo podrazumijeva kompromis. Ne možemo mi postati članicom NATO pakta ako većina Srba u ovoj zemlji nije za to, ali moramo poštovati zakon. Tu je taj prostor za neki kompromis”, pojasnio je Izetbegović.

Podsjetio je da su oni koji su danas protiv članstva u NATO-u nekada gorljivo zagovarali taj put, prenosi “Hayat“.

“Ja znam za šta su bili gospodin Radmanović, gospodin Špirić i gospodin Dodik prije deset godina pa se nadam da će za nekoliko godina ponovo promijeniti mišljenje”, ocijenio je predsjednik SDA te dodao:

“Uvijek postoji mogućnost da se nađe neko drugi, ko će biti za neki drugačiji kompromis od SDA. Kada su u pitanju Ustav i zakon, to su neke crvene linije koje mi preći nećemo. Nismo mi jedini. Neka potraže nekoga drugog”, poručio je Izetbegović.

Podsjetio je da kandidat SNSD-a za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija nikada nije predstavio prioritete svog rada te da ga, uzimajući u obzir tu činjenicu, ne mogu ni podržati.

“Očekujemo od njega da se konačno izjasni, da ponudi prijedlog Predsjedništvu BiH pa i strankama”, dodao je Izetbegović.

Sa Dodikom, kaže, nije razgovarao u posljednjim danima, ali mu jasno šalje ovu poruku, da njegov prijedlog za predsjedavajućeg predloži prioritete svog rada.

Govoreći o optimizmu predsjednika HDZ-a Dragana Čovića, koji je prije nekoliko dana najavio formiranje vlasti u narednih sedam dana, Izetbegović je kazao da mu je drago jer je Čović optimističan, ali da ne zna na čemu je zasnivao optimizam.

