SDP BiH: Nakon Kongresa slijedi širenje stranke u svim dijelovima BiH

Advertisements

“Zadovoljan sam kako je protekao Kongres i mogu reći kako je u potpunosti opravdao očekivanja”, kaže Magazinović za “Vjesti“.

Magazinović dodaje kako je najavžnije to da je Kongres usvojio dodatno unaprijeđeni Statut partije koji omogućava dalji razvoj i demnokratizaciju partije, koja proslavlja 110 godina postojanja.

“Iako SDP prednjači u demokratskim procesima i mi sami se kontinuirano učimo političkoj kulturi i političkoj demokratiji. Smatram da je sedmi Kongres stavio tačku na jedan unutarstranački izborni ciklus tako što je poslana snažna poruka sloge i zajedništva”, kaže Magazinović.

Magazinović dodaje da ga raduje što je u sastav novog Glavnog odbora ušao veliki broj mladih ljudi, koji su garant demokratskog razvoja, kako partije tako i države.

“Raduje me što je u sastav Glavnog odbora izabran značajan broj mladih ljudi od kojih očekujemo da daju jedan novi impuls radu ovog najvišeg partijskog organa između dva Kongresa. Time je SDP potvrdio lidersku poziciju na bh. političkoj sceni kada je u pitanju otvaranje prostora i davanja prilike za angažman mladih ljudi”, kaže još uvijek aktuelni predsjednik Glavnog odbora SDP-a.

Magazinović dodaje kako je Kongres potvrdio da je SDP u ovom trenutku stranka koja okuplja progresivne ljude spremne da vode proces okrupnjavanja svih ljudi koji imaju znanja i volje da grade BiH prema evropskim standardima.

Iako se uoči Kongresa najavljivalo da bi moglo doći do podjela i raskola u ovoj stranci, Magazinović kaže kako se to nije desilo.

“SDP će biti još samo bolji i jači. U svim demokratskim evropskim strankama postoje ljudi koji oko nekih pitanja imaju različita mišljenja, pa tako i u SDP-u. To što neko želi različita mišljenja predstaviti kao raskol, to je nešto drugo”, smatra on.

On dodaje kako je Kongres stvorio pretpostavke za dalje širenje SDP-a u svim dijelovima BiH.

“Očekujem vrlo brzo, odmah nakon konstituisanja novog rukovodsta partije, da se krene u u aktivnosti daljeg jačanja SDP-a”, istakao je on.

Magazinović na kraju kaže kako je ovaj Kongres kao i 110 godina rada partije garancija da SDP niko i ništa ne može destabilizirati.

Magazinović je istakao zahvalnost brojnim uglednim gostima iz zemlje i inostranstva koji su došli na Kongres i a taj način dati podršku SDP-u BiH.

Advertisements

loading...

Facebook komentari