Šemsudin Mehmedović: Obustavite isplatu plaća parlamentarcima

Kako piše “Klix” Mehmedović je podnio inicijativu u kojoj traži izmjenu Odluke Zajedničke administrativne komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH u smislu da se zastupnicima dok traje blokada rada Zastupničkog doma PSBiH obustave isplate plaće za svaki mjesec u kome se ne održi bar jedna sjednica Zastupničkog doma PSBiH, kao i svima zastupnicima koji u tekućem mjesecu ne prisustvuju barem jednom zasjedanju.

Ovakva inicijativa uslijedila je nakon višemjesečnih blokada državnog organa zakonodavne vlasti. Naime, Zastupnički dom PSBiH od dana konstituisanja do danas nije održao nijednu sjednicu, a samim tim nije usvojio nijedan akt u javnom interesu. Tokom svim mjeseci nerada državni parlamentarci redovno su primali enormno visoke plaće i sve ostale naknade koje im pripadaju u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Parlamentarna skupština BiH nalazi se u blokadu zbog odluke zastupnika iz reda SNSD-a da ne učestvuju u radu državnog organa zakonodavne vlasti sve dok se Zoran Tegeltija ne imenuje za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Prije Mehmedovića problem isplata isplaća neaktivnim parlamentarcima problematizirao je predsjednik SDA i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović. On je još u maju izjavio kako Parlamentarna skupština BiH košta građane 63 hiljade KM dnevno.

“Ljudi dobivaju plaće i razne dodatke u iznosu od pet ili šest hiljada KM, a ne dolaze na posao. Morati će se naći mehanizmi koji će natjerati ljude da rade. Unutar nas neće biti snage za to, a SDA će naravno biti za to da se ne dobiva plaća ukoliko neko ne dolazi na posao, da se izgubi pozicija člana Parlamentarne skupštine BiH ukoliko parlamentarac tri puta ne dođe na sjednicu, pa da onda na njegovu poziciju dođe neko ko hoće da radi. To neće biti spremni drugi. Mislim da će to morati učiniti međunarodna zajednica”, izjavio je Izetbegović.

