Izetbegović: “Međunarodna zajednica bi trebala ponuditi rješenje za izmjene Izbornog zakona”

Izetbegović je, između ostalog, kazao da bi bilo fer da međunarodna zajednica ponudi rješenje za izmjene Izbornog zakona, koje bi bile u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH, piše “Oslobođenje“…

Advertisements

O odnosima u Predsjedništvu BiH je kazao da su korektni. Međutim, vezano za mogućnost da Milorad Dodik postane član te institucije, rekao je da će se morati ponašati drugačije prema BiH.

“Neće on razbiti BiH i ovaj trokut će se sačuvati. On će morati drugačije da se ponaša. Ako iscrpljuje BiH, brže će iscrpiti sebe, jer entitet RS se zadužuje, trostruko su zaduženiji nego ljudi u Federaciji, ubrzano stare, imaju više penzionera na tome budžetu nego Federacija, a mladi ljudi odlaze. To je kao da povećavate teret, a smanjujete kapacitet motora koji taj teret vuče uzbrdo. Ima momenat kada više ne može to da se vuče. Taj nacionalistički potisak koji Dodik ima će lagano da splašnjava, da gubi snagu”, naglasio je Izetbegović.

Potvrdio da je na redu pospremanje stanja u stranci, ali i istakao da SDA ostaje važan politički faktor.

Izetbegović je govorio i o tome koga će SDA ponuditi na predstojećim izborima za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, koga on preferiše i zbog čega se toliko dugo čeka na ime kandidata.

“Ne moramo imati kandidata sedam mjeseci prije izbora. Što se mene tiče, ja sam dao najveću šansu gospodinu Zvizdiću. Međutim, to na kraju treba ocijeniti široko tijelo SDA, a ne samo ja kao predsjednik ili nekoliko ljudi. Jer to je jako važno za SDA”, rekao je Izetbegović.

Član Predsjedništva BiH je istakao da se nikada nije plašio da će SDA izgubiti izbore.

“Ne mislim da SDA ima alternativu, mislim da ljudi jako dobro vide ko je, na kraju krajeva, taj koji uvijek nudi rješenja. Ova stranka se 28. godinu vrlo ozbiljno bori i nalazi rješenje za svaku situaciju”, kaže Izetbegović.

Advertisements

loading...

Facebook komentari