Kojović: “Naša stranka neće podržati Elmedina Konakovića”

Kojović je kazao da je s Konakovićem u korektnim odnosima jer je jedan premijer, a drugi šef najjače opozicione stranke u KS. Kazao je da unutarstranački sukob u SDA ne zanima “Našu stranku” sve dok on nema uticaja na građane, ali da je izvjesno da će se taj uticaj u narednom periodu osjetiti.

“Energija koja je trebala biti usmjerena na rješavanje važnih pitanja u KS bit će usmjerna na političku predizbornu igraonicu koja se zove smjena premijera. Mi ovu vladu nismo podržavali ni kada je ona bila nominovana, ni njenu rekonstrukciju, ne mislimo je ni sada podržavati. U Kantonu Sarajevo su napravljeni pomaci, ali moglo je bolje”, kazao je Kojović.

Istakao je da je javnost u posljednjih nekoliko dana imala priliku čuti uzajamne optužbe o kriminalu između Konakovića i SDA, a da “Našu stranku” najviše zanimaju kompromisi za koje je premijer KS rekao da je morao praviti.

“Ako stojite na stanovištu da neka kamata ili nešto treba biti 15 posto, a ja mislim da treba biti osam posto, onda razumijem da postoji mogućnost da se napravi politički kompromis i da to bude deset, jedanaest posto. Međutim, ako dođete i od mene tražite da podržim vaš budžet, u zamjenu da mi zaposlite suprugu ili prebacite hiljade maraka nekom udruženju s kojim sam povezan, onda to nije kompromis, to je kriminal. Ako se pitanje njegove smjene nađe na Skupštini KS, mi ćemo zauzeti stav, ali sigurno je da nećemo braniti ovu vladu. Mi smo tri ili četiri puta predlagali da se na dnevni red Skupštine KS stavi zakon o utvrđivanju imovine izabranih i imenovanih dužnosnika u KS koji bi definisao alatke, kazne i procedure koje bi smanjile korupciju. Vlada i Skupština su to odbile i vi me pitate hoćemo li podržati Konakovića, nećemo, upravo zbog ovakvih stvari”, rekao je Kojović.

