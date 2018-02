ČOVIĆ: “Ako ne riješimo pitanje Izbornog zakona u naredna tri mjeseca, mobilizovaću hrvatski narod…”

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je da se u BiH bez izmjene Ustava može doći do adekvatnih izmjena izbornog zakonodavstva, bez obzira na to kakav model primijenili, te stavio do znanja da će bošnjačka strana učiniti sve da zadrži mogućnost izbora dvojice članova Predsjedništva.