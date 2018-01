Ljubić: “Komšić nema šanse na izborima čak i da ne dođe do izmjene Izbornog zakona”

Predsjednik Glavnog odbora HNS-a Božo Ljubić je ustvrdio da je odgovorno promišljanje o Bosni i Hercegovini izmjena Izbornog zakona.

“Glavno vijeće je razmotrilo nacrt rezolucije i pripremili smo nacrte amandmana koji će biti upućeni delegaciji BiH u parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope s ciljem konsenzusa u okviru delegacije BiH. A ako ne, onda da se preko predstavnice HNS-a u delegaciji BiH u uputi Vijeću Evrope”, kazao je Ljubić.

To je, kako je istaknuo, ono što je neophodno da bi se idući izbori u BiH, koji su planirani u oktobru ove godine, mogli održati.

U nacrtu rezolucije, kako je pojasnio Ljubić, pozivaju se politički akteri u BiH da usvoje neophodne promjene Ustava da bi se izbori mogli provesti na osnovu presude Evropskog suda u Strasbourgu.

“Nacrt rezolucije traži da se provede odluka Ustavnog suda iz prosinca 2016. godine o sastavu Doma naroda Parlamenta FBiH, na osnovu apelacije, a to je tzv. slučaj Ljubić, prije sljedećih izbora 2018. godine. Ako se to ne desi, postoji rizik da će biti blokirano formiranje vlasti na nivou Federacije BiH i državnom nivou”, izjavio je Ljubić.

On je istakao da HNS podržava promjene Ustava, ako su one moguće. Stav HNS-a je, kako je istakao, da kroz promjene Izbornog zakona treba riješiti izbor članova Predsjedništva BiH da bi se zadovoljio osnovni demokratski princip u BiH.

“Prema odluci Ustavnog suda, to znači implicitno, ako ne i eksplicitno da Ustavni sud glede Doma naroda u istu ravan stavlja i izbor članova Predsjedništva BiH. Forma se može naći da se indirektno kroz izmjene Izbornog zakona, ako ne bude moguća promjena Ustava, omogući kandidovanje predstavnika koji ne predstavljaju konstitutivne narode”, pojasnio je Ljubić.

Na upit novinara o najavljenoj kandidaturi Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Ljubić je kazao da ga to ne zabrinjava ni lično ni kao predsjednika HNS-a, a da o tome nisu ni raspravljali na sjednici.

“Smatram da ćemo doći do izmjena Izbornog zakona koje će omogućiti i Hrvatima da su kao druga dva naroda u stanju kroz taj Izborni zakon praktikovati i unutarhrvatski politički pluralizam, a onda kad dođemo do takvih izmjena, nek’ se kandiduje svako ko smatra da ima šanse. Lično smatram da on nema šanse čak i da ne dođe do izmjene Izbornog zakona”, poručio je Ljubić.

