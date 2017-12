Komšić i Nikšić: “Presudom Haškog tribunala osuđena je politika, a nikako narod”

“Činjenica je da su toga svjesne i vladajuće elite koje su potpuno svjesne da im je preostalo nešto manje od godinu dana da ostvare svoje planove, ideje koje su sadržane, čini mi se, u podjeli BiH na tri etničke države“, rekao je Nikšić na današnjoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” o temi “Izbornim zakonodavstvom do obnove društva Bosne i Hercegovine – dijalog sa civilnim društvom”.

Advertisements

Nikšić je kazao da je to bitno napomenuto zbog sveukupnog ambijenta u BiH koji se stvorio oko izbornog zakonodastva BiH.

“Zato je važno napraviti jasnu distinkciju. Prijedlog koji su SDP BiH i DF uputili u parlamentarnu proceduru nije izborni zakon BiH, to je zakon o izbornim jedinicama i broju mandata u FBiH, zbog čega je taj zakon i proslijeđen u parlament FBiH. Ključno je naglasiti da je zakon u potpunosti u skladu s Ustavom BiH, s Ustavom FBiH, u skladu s izbornim zakonom BiH, te da on u sebi sadrži i sve one stavove koji su izneseni u mišljenju Venecijanske komisije i OHR-a“, rekao je Nikšić i dodao:

“Sav zakon pravi i rješeva, nalazi jedan balans između etničkog i individualnog prava naroda i građana u BiH, stvarajući osnovne pretpostavke da svi građani i narodi budu jednakopravni na području BiH, u ovom slučaju FBiH, kao dijela BiH.”

Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte (DF), istakao je da je cilj cijele priče oko izmjene Izbornog zakona dodatno produciranje političkih i etničkih svađa.

“Ono što je meni malo teže prihvatiti jeste indiferentan stav međunarodne zajednice prema ovoj priči, jer smo imali priliku s njima da razgovaramo više puta i o ovom našem zajedničkom prijedlogu i o cijeloj situaciji i mislim da međunarodna zajednica, šta god podrazumijevamo pod tim, vjerovatno zbog straha od reakcije HDZ-a, HNS-a, ipak je sklona forsirati tu priču koja treba da se odvija na parlamentarnoj skupštini BiH, a koja će neminovno dovesti do daljih političkih svađa i zatezanja u BiH“, rekao je Komšić.

Poručio je da je generacijska zadaća svih u BiH da zemlja bude sačuvana.

“Bitka jeste teška, nemate baš puno saveznika sem običnog svijeta koji je opet najjači saveznik u svakoj borbi. Imate tu zaista dvostruke standarde kada je riječ o BiH, ali mi tu bitku moramo nastaviti“, izjavio je Komšić.

Komšić i Nikšić su se takođe osvrnuli i na nedavnu presudu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) izrečenoj bivšim čelnicima takozvane Hrvatske Republike Herceg-Bosne, a kojom su nezadovoljstvo izrazili predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, hrvatski premijer Andrej Plenković te predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.

“Ja zaista u reakcijama ljudi koji su oštećeni tim projektom, govorim o žrtvama i porodicama žrtava, niti u jednom trenutku nisam čuo, niti sam mogao naći pomisao da se krivica prebacuje na cijeli hrvatski narod, pa čak ni na Republiku Hrvatsku. Suština te presude jeste da nije kriv narod, kriva je politika i naravno krivi su ljudi koji su je osmislili i provodili i koja je imala takve zločinačke efekte. Kažem, oštećeni smo svi, ali najpozvaniji da pričaju o tome jesu ljudi koji su pretrpjeli direktnu štetu“, istakao je Komšić.

Dodao je da nasuprot tome, članovi HDZ-a, dominantno iz bosanskohercegovačkog HDZ-a, pokušavaju “imputirati da je to krivica cijelog naroda“.

“To nije tačno. Riječ je o presudi politici, ljudima koji su je kreirali i provodili, koja je imala svoju zločinačku stranu i zbog koje se mora odgovarati, bez obzira o kome je riječ. To je suština ove presude, sve ostalo je samo manipulacija strastima ljudi i u BiH i u Hrvatskoj, s krajnjim političkim ciljem“, istakao je Komšić.

Nikšić se složio s konstatacijom da niko iz BiH ne potencira priču da je presudom Haškog tribunala osuđen jedan narod i da je isključivo odgovorna jedna zemlja osim, kako je kazao, ljudi iz HDZ-a i državnog vrha Hrvatske.

“To pokazuje jednu nervozu koja je moža čak i razumljiva, jer su sada u Hrvatskoj našli temu o kojoj će pričati, a da ne pričaju o ogromnim privrednim problemima u Agrokoru i onome što imaju kao vlast, a naši ovdje svakako četiri godine nemaju šta da pričaju nego otvaraju ponovo ovu priču“, kazao je Nikšić.

Advertisements

loading...

Facebook komentari