Potvrđena ostavka Anje Ljubojević u NSRS…

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS Anja Ljubojević od danas i zvanično nije potpredsjednik NSRS.

Na posebnoj sjednici NSRS danas je konstatovana njena ostavka.

– O tome se ne glasa i ne raspravlja, izjavio je predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.

Podsjećamo, potpredsjednica Narodne skupštine RS Anja Ljubojević podnijela je ostavku na ovu funkciju nakon saobraćajne nesreće u kojoj je, upravljajući službenim vozilom pod uticajem alkohola, izazvala materijalnu štetu.

Ostavka je uslijedila nakon što je, prema navodima, njen stranački lider Milorad Dodik zatražio da preuzme odgovornost za incident. On je na društvenim mrežama potvrdio da je od Ljubojević zatražio ostavku, što je ona i prihvatila.

Dodik je tom prilikom poručio da nosioci javnih funkcija moraju snositi odgovornost i za najmanje propuste, te da oni koji donose i provode zakone trebaju biti prvi koji ih poštuju.

Saobraćajna nesreća dogodila se na magistralnom putu kod “Roguljića”, kada je službeni automobil marke Audi A3, koji je nedavno nabavljen, udario u objekat na gradilištu.

Prema dostupnim informacijama, vozilo se kretalo iz pravca Laktaša, a vozač nije skrenuo na obilaznicu postavljenu zbog radova na izgradnji nadvožnjaka, već je, uprkos upozorenjima i signalizaciji, nastavio pravo i udario u građevinsku skelu.

U nesreći nije bilo povrijeđenih, a nije bilo ni drugih učesnika u saobraćaju. Ljubojević je kasnije potvrdila da je u trenutku nesreće bila pod uticajem alkohola, pišu vijesti.

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