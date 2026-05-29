Dodik se javio iz Moskve: Rusi su zabrinuti zbog Hrvatske, Albanije i Kosova…

Lider vladajuće stranke u RS Milorad Dodik izjavio je u četvrtak kako Rusija dijeli zabrinutost postojanjem odbrambene saradnje između Hrvatske, Albanije i Kosova što mu je, kako tvrdi, prenio i sekretar ruskog Vijeća nacionalne sigurnosti Sergej Šojgu.

Dodik je ovo kazao nakon sastanka sa Šojguom u Moskvi gdje je boravio na jednoj konferenciji koju su sponzirisale ruske vlasti.

“Mi smatramo da je to antisrpski vojni savez i da je promovisan od nekih zapadnih zemalja, prije svega, Njemačke čije jačanje vojne strukture brine. Žalimo što Evropa kao politička zajednica postaje sve više vojna struktura i moramo dobro razmisliti o odnosima i kretanjima sa određenim strukturama”, kazao je Dodik novinarima iz RS koji su ga pratili tokom posjeta Rusiji.

On je kazao i kako je ruskim sagovornicima prenio da u RS-u podržavaju agresiju na Ukrajinu koju je, koristeći, ruski propagandni rječnik, nazvao “specijalnom vojnom operacijom”.

“Mi jasno podržavamo specijalnu vojnu operaciju i želimo da Rusija ostvari ciljeve da se taj rat završi u skladu s ruskim ciljevima”, kazao je Dodik koji ne skriva kako ni nakon ukidanja američkih sankcija ne kani odustati od bliskih veza s Moskvom koje godinama gaji, pišu vijesti.

