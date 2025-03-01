Dodik prozvao i Hrvate u BiH: RS ugrožena vojnim savezom Hrvatske, Albanije i Kosova

Rukovodstvo bosanskohercegovačkog entiteta RS održalo je sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u kasarni “Banjica 2” u Beogradu.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je nakon sastanka da je RS suštinski ugrožena vojnim savezom Hrvatske, Albanije i Kosova, koji je nazvao savezom protiv srpskog naroda.

– Zabrinuti smo, imajući u vidu da je hrvatska komponenta u BiH usmjerena prema tim koncepcijama. Taj savez mora da bude pod pažnjom nas u RS i Srbiji. To je remetilački faktor u pogledu regiona, rekao je Dodik.

“Sa rukovodstvom Republike Srpske sagledali smo stanje bezbjednosti i moguće ugrožavanje Srbije i regionalnog mira”, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

– Stanje naše vojne moći, odbrambene kapacitete i kapacitete koje tek planiramo nabaviti kako bi te sposobnosti dodatno unaprijedili – kazao je Vučić.

Kazao je da je stanje bezbjednosti u odnosu na januar kompleksnije.

– Zbog djelovanja aktivnosti Tirane, Prištine i Zagreba. Naš cilj je da očuvamo stabilnost – kaže Vučić.

To možemo da sačuvamo samo ukoliko smo, kaže Vučić, jaki i stabilni.

Kaže Vučić da će se narednim danima dogovoriti veliki ugovori za nabavku sredstava za naoružanje i vonje opreme, pišu vijesti.

