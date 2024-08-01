Diplomatski skandal: Šefu Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića nije dopušteno da se susretne s Erdoanom

Kožljak već dugo ne može ni letjeti preko aerodroma u Turskoj, jer ga tamošnje vlasti dovode u vezu sa pokretom Hizmet iza kojeg je stajao Fethullah Gullen (FETO).

Predsjedništvo BiH

Podsjetimo, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zvanično je dočekao Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, tokom njegove posjete Turskoj, uz službenu ceremoniju.

Ceremonija dočeka održana je u predsjedničkoj palati Dolmabahce u Istanbulu. Nakon ceremonije uslijedio je bilateralni sastanak.

Strane su razgovarale o regionalnim pitanjima i odnosima između Turske i Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turske na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Erdogan je tokom sastanka rekao da će Turska nastaviti pružati bezuvjetnu podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine.

Naglašavajući da regija nema tolerancije za više avanturizma, Erdogan je rekao da provokativna retorika usmjerena protiv jedinstva Bosne i Hercegovine neće nikome koristiti.

Podvukao je da je sada važnije nego ikad da oni koji podržavaju integritet Bosne i Hercegovine djeluju u jedinstvu, dodajući da Turska smatra svaki svršen čin koji bi narušio vitalne interese Bošnjaka neprihvatljivim

Facebook komentari