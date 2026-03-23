Nikšić ne želi u zatvor zbog Dine

Iako je za 24. mart bilo zakazano održavanje Skupštine dioničara BH Telecoma na kojoj bi se donijela odluka o kriminalnoj kupovini Telemacha, sjednica je iznenada otkazana, što je potvrdio i Halil Čengić, jedan od dioničara BH Telecoma.

Međutim, „Avaz“ saznaje da je tome prethodila prava drama u Vladi FBiH i velika svađa između Nermina Nikšića i Elmedina Konakovića.

Šolakov račun

Prema pouzdanim informacijama, na sjednici Vlade FBiH koja se održala neposredno uoči Bajrama, na dnevnom redu se trebala naći tačka da Vlada FBiH daje saglasnost kao većinski vlasnik od 90 posto, da BH Telecom može ući u samoubilačku transakciju sa Draganom Šolakom i isplatiti više od 700 miliona KM za Telemach.

Još gore po Nikšića – a vrlo kvarno od Konakovića – u zvaničnom prijedlogu koji je upućen Vladi FBiH doslovce piše da Vlada FBiH daje nalog (!) BH Telecomu da izvrši otkup Telemacha za 671,5 miliona KM, koje su trebale otići na Šolakov račun – ovo je cifra bez kamata koje iznose gotovo 50-ak miliona KM za podizanje kredita za isplatu ovog novca.

Ovim je Nikšić praktično gurnut u poziciju da on i Vlada naređuju da se uradi koruptivni posao iza kojeg stoji Konaković i kojeg ne bi bilo u papirima. Dodatno, u istom prijedlogu Vlada je trebala ovlastiti Amela Kovačevića i još jednog člana Uprave BH Telecoma da oni mogu dati punomoć trećem licu da potpiše ugovor u ime BH Telecoma s firmom Dragana Šolaka, čime bi i Kovačević elegantno eskivirao zakonsku odgovornost ukoliko se pokrene krivična istraga zbog štetnog ugovora.

Kriminalna hobotnica

Nakon ovoga, saznaje „Avaz“, došlo je do teške 45-minutne svađe između upornog Konakovića da se ova tačka stavi na dnevni red Vlade FBiH i premijera Nikšića koji je bio veoma direktan i rekao da neće da ide u zatvor zbog bilo koga.

Prema istom pouzdanom izvoru, Nikšić je s najmanje dvije espertske analize koje je dobio upozoren da je posao precijenjen za više od 400 miliona KM od realne tržišne vrijednosti Telemacha.

Uglavnom, Nikšić je nakon velikog Konakovićevog ličnog atakovanja odlučio da sebe spasi zatvora i politički obraz Trojke na način da resorna ministrica uopće nije stavila tačku na dnevni red sjednice Vlade FBiH.

To je praktično značilo da, ukoliko se održi skupština, predstavnik Vlade FBiH, kao najveći dioničar, ne bi imao stav i odluka ne bi mogla biti donijeta.

Ovo, naravno, nije odgovaralo kriminalnoj hobotnici u tandemu Konaković – Kovačević – Šolak, jer bi to značio kraj cijelom neobavljenom poslu.

Pohlepna ruka

Zato je otkazivanje Skupštine dioničara bilo jedini lopovsko-logični slijed, da bi se dobilo vrijeme i lomila kičma Vladi FBiH i premijeru Nikšiću, odnosno domaćoj javnosti koja treba da proguta gubitak najbogatije i najuspješnije javne kompanije u Federaciji BiH.

Stoga je od historijske važnosti i održavanje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Doma naroda FBiH koju je tražila opozicija, kako bi Vlada dobila parlamentarnu zabranu za ovaj posao, a time i Nikšić „jegulja sistemom“ izbjegao stisak pohlepne Konakovićeve ruke.

Nakon Čelikove izjave, na scenu stupa Tužilaštvo BiH?

Već ove sedmice postoje elementi da se u sve uključi i Tužilaštvo BiH, koje je nadležno za međudržavni kriminal. Razlog tome je informacija koju je u javnost plasirao federalni poslanik Mirza Čelik. On tvrdi da je direktor Telecoma potpisao obavezujući predugovor s firmom Dragana Šolaka, prema kojem, ako posao propadne, Šolak dobija 50 nevjerovatnih miliona eura.

Osnovno pitanje koje može i treba razriješiti jedino Tužilaštvo jeste ko je i da li je neko dao ovlaštenje Upravi za ovako nešto, jer je u pitanju teški kriminal u kojem je Uprava prekršila svoja zakonska ovlaštenja.

I, valja utvrditi da li ovo znači da su Šolak i NiP-ovske taldžije obezbijedile scenario da se namire čak i ako se posao od Vlade i Parlamenta FBiH odbije. Većinska odluka Parlamenta o smjeni Predstavničkog doma o smjeni Miokovića može biti pouzdan indikator da će poslanici odbiti ekonomsko suicidni biznis sa Draganom Šolakom, a na štetu BH Telecoma.

