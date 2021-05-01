Savo Minić treći put imenovan za premijera u šest mjeseci: Sastav Vlade RS ostaje identičan

Poslanici u Narodnoj skupštini RS treći put u periodu od 200 dana izabrali su Savu Minića za premijera RS.

Podsjećamo, Savo Minić je dva puta podnio ostavku jer je bilo sporno njegovo imenovanje.

Prvi put ga je za mandatara predložio Milorad Dodik 2. septembra nakon što mu je već oduzet mandat predsjednika RS zbog pravosnažne presude.

Nakon toga je pod međunarodnim pritiskom podnio ostavku, a onda ga je za mandatara predložila vršiteljica dužnosti predsjednice RS Ana Trišić-Babić, iako u Ustavu ne postoji funkcija vršioca dužnosti predsjednika. Obje ostavke su uslijedile neposredno pred odluku Ustavnog suda BiH o njegovoj legalnosti.

Treća Minićeva vlada će biti identična kao i prethodna, pa će Zora Vidović biti ministrica finansija, Željko Budimir ministar unutrašnjih poslova, Goran Selak ministar pravde, Senka Jujić ministrica uprave i lokalne samouprave, Radenko Bubić ministar privrede i poduzetništva, Ned Puhovac ministar trgovine i turizma, Petar Đokić ministar energetike i rudarstva, Zoran Stevanović ministar saobraćaja i veza, a Alen Šeranić ministar zdravlja i socijalne politike.

Borivoje Golubović ostaje ministar prosvjete i kulture, Radan Ostojić rada i boračko-invalidske zaštite, Irena Ignjatović porodice, omladine i sporta, Zlatan Klokić evropskih integracija i međunarodne saradnje, Bojan Vipotnik prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, Anđelka Kuzmić poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Draga Mastilović naučnotehnološkog razvoja i visokog obrazovanja.

– U suštini imamo veoma bitan politički manevar. Podnošenje ostavke imalo je za cilj da institucionalno osnaži Vladu Srpske – rekao je Minić.

Minić je naglasio da će biti nastavljeno institucionalna borba i da i dosadašnje odluke Vlade RS imaju legitimitet i validnost.

– Bez obzira na osporavanja i nametanja nelegitimnog Kristijana Šmita, zalaganjem nekih ljudi i građana, nijedna odluka Vlade Republike Srpske nije osporena. Sve ovo do sada, računajući i rad Centralne izborne komisije BiH je atak na institucije RS, što znači i na predsjednika RS – istakao je Minić.

Minić navodi da je Vlada sve vrijeme imala legitimitet i podsjetio da se Ustavni sud BiH proglasio nenadležnim kada je ranije donosio odluku.

– Sva hajka na Vladu je imala za cilj da nam bude otežan rad i zaustave mnogi značajni infrastrukturni projekti – rekao je Minić.

On je naveo da svi strateški ciljevi ostaju isti.

Facebook komentari