“AMERIČKI ‘SHUTDOWN’: Vlada u djelomičnoj blokadi

Iako je Senat u posljednjim satima petka postigao načelni dogovor, tehnički propust i odsustvo Zastupničkog doma gurnuli su saveznu administraciju u proračunski mrak.

Uzrok blokade: Slučaj Minneapolis i pobuna protiv ICE-a

Glavni razlog ovog zastoja je duboka podijeljenost oko financiranja Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS). Demokrati su odbili potpisati proračun tražeći hitne reforme i ograničavanje ovlasti agencije za imigraciju (ICE).

Povod su nedavni tragični incidenti u Minneapolisu, gdje su savezni agenti tijekom operacija deportacije usmrtili dvoje civila (Alex Pretti i Renee Good). Demokrati inzistiraju na uvođenju obaveznih kamera na uniformama i zabrani nošenja maski tokom racija, dok administracija Donalda Trumpa optužuje opoziciju za “ugrožavanje nacionalne sigurnosti” zbog političkih bodova.

Kratkotrajni scenarij: Svi čekaju ponedjeljak

Za razliku od povijesne blokade koja je trajala rekordna 43 dana (oktobar – novembar 2025.), analitičari predviđaju da će ovaj shutdown biti kratkog daha.

Senat je već usvojio kompromis koji predviđa privremeno financiranje spornog DHS-a na dvije sedmice.

Budući da Zastupnički dom nije zasjedao u subotu, glasanje je odgođeno za ponedjeljak, 2. februara.

S obzirom na to da je blokada nastupila u neradne dane, utjecaj na građane je minimalan. Vojska, kontrola leta i hitne službe rade bez prekida, dok su neesencijalni uredi zatvoreni. Ipak, ako se dogovor ne potvrdi u ponedjeljak, hiljade saveznih radnika mogle bi biti poslane na prisilni neplaćeni odmor.

