Zašto predsjednik Trump insistira na turskom sudjelovanju u Gazi?

Dok se formiranje Mirovnog odbora za Gazu (BoP) ubrzava pozivima raznolikoj skupini pojedinaca i političara iz cijelog svijeta, Izrael se laserski fokusira na dva specifična primatelja: Tursku i Katar.

Zašto Trump naizgled ignorira žestoko izraelsko protivljenje turskoj prisutnosti upravo u Gazi?

„Odgovor na ovo pitanje je vrlo jasan: Sve je zbog Sirije“, rekao je za ALL ISRAEL NEWS stručnjak za Tursku, dr. sc. Hay Eytan Cohen Yanarocak. „Kada usporedite njegov prvi mandat s drugim, vidjet ćete da SAD nikada u cijeloj njezinoj povijesti ne bi mogao prodrijeti u Siriju.“

Prijateljski odnos između američkog predsjednika Donalda Trumpa i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana sada omogućuje američko sudjelovanje u Siriji, objasnio je Yanarocak, istraživač u Centru Moshe Dayan za bliskoistočne i afričke studije Sveučilišta u Tel Avivu.

Sirija je bila pod osmanskom vlašću do 1918. Tada su se umiješali Francuzi, zatim bivši Sovjetski Savez, a potom i iranski utjecaj. Padom bivšeg sirijskog predsjednika Bashara al-Assada i njegovog režima u prosincu 2024., Turska je postala najistaknutija strana nacija u Siriji.

To turskim saveznicima obećava geografske i ekonomske prednosti – uključujući pristup nafti – i vjerojatno je razlog pomirljive američke vanjske politike prema novoj sirijskoj vladi pod predsjednikom Mohammedom al Jolanijem (Ahmed al-Sharaa) i ukidanja sankcija. Jolani je prethodno bio povezan s terorističkim organizacijama Al-Qaeda i ISIS.

„Kad Donald Trump čuje o novcu, obnovi i stabilnosti, želi ojačati sirijsku vladu“, rekao je Yanarocak.

Borbe s Kurdima u Siriji ovog mjeseca nisu se dogodile u vakuumu, istaknuo je Yanarocak. Sirijske trupe koje se bore protiv kurdskih snaga koje podržavaju SAD ovog su tjedna preuzele kontrolu nad najvećim naftnim poljem u zemlji, koje je bilo pod kurdskom kontrolom u regiji Deir Zor.

„Kad su Sirijci počeli napadati SDF (Sirijske demokratske snage), niste čuli nikakvu službenu američku osudu jer su, kao što vidite, svi naftni izvori predani sirijskoj vladi“, primijetio je.

OSVETA

Još jedan faktor koji gotovo osigurava američki poziv Turskoj: osveta.

Unatoč izraelskom protivljenju pozivu Turske da se pridruži odboru, Trump je njegovo uključivanje smatrao dijelom dogovora, navodeći Erdoğanovu ulogu u dovođenju Hamasa za pregovarački stol o prekidu vatre prošle godine.

„Uvjerio je Erdoğana da ublaži zahtjeve Hamasa za završetak rata u oktobru“, rekao je Eldad Ben Aharon, viši istraživač u Institutu za istraživanje mira u Frankfurtu (PRIF). „Tada je stvarno izvršio pritisak na Erdoğana kako bi pritisnuo Hamas da prihvati njegov sporazum od 20 tačaka.“

„Istovremeno, znao je da Erdoğan neće dati ništa besplatno. Sada je vrijeme za osvetu i on mora dati Erdoğanu ono što je želio.“

A što Erdoğan želi?

„Želi biti igrač u Siriji, a također i u Gazi, i Trump je to znao – ovo je dogovor o kojem uvijek priča“, rekao je Ben Aharon za ALL ISRAEL NEWS. „To nikada nije jednosmjerna ulica.“

Iz turske perspektive, prisutnost u Gazi hrani njezinu vanjsku politiku teritorijalne ekspanzije inspiriranu Osmanskim cesarstvom. Ako se udaljite od malene obalne enklave od 2 milijuna stanovnika na širu regiju, vidjet ćete da se turska uključenost proteže izvan Sirije, uključujući dio Mediterana, Kavkaza, pa čak i Afrike. Prisutnost u Gazi poslužila bi proširenju turskog kruga oko Izraela.

„Međunarodna politika je vrlo neuredna stvar. Skloni smo o njoj razmišljati kao o slagalici, ali ponekad dijelovi u slagalici ne padnu na pravo mjesto“, rekao je Ben Aharon.

„Trump mora upravljati očekivanjima i učiniti sve što je moguće kako bi istovremeno upravljao svojim odnosom i s Erdoğanom i s Netanyahuom – i zna da se njihovi interesi na Bliskom istoku sudaraju“, nastavio je. „To je stvarnost, ali to ne znači da se nekako ne može uravnotežiti, i tako on to radi.“

Ni izraelski premijer Benjamin Netanyahu nije otišao praznih ruku.

„Trump je prisilio Netanyahua da završi rat u Gazi u oktobru 2025., ali mu je vratio pokretanjem kampanje za otkazivanje suđenja i pritiskom na izraelskog predsjednika da mu odobri amnestiju“, rekao je Ben Aharon. „Uvijek postoji kompromis.“

POZADINA

Trumpu će vjerojatno trebati i Turska i Katar kako bi nagovorili Hamas da se odrekne oružja.

Ali u Knesetu je Netanyahu ponovio: „Turski ili katarski vojnici neće biti u Pojasu.“

Netanyahuov ured izdao je izjavu u kojoj se navodi da “objava o sastavu Izvršnog odbora Gaze, koji je podređen Odboru za mir, nije koordinirana s Izraelom i suprotna je njegovoj politici”.

Mirovni odbor za Gazu glavni je dio druge faze primirja između Izraela i Hamasa, dogovorenog uz posredovanje SAD-a, koji uključuje obnovu Pojasa i prijelaznu vladu za stanovnike Gaze. Trump je nestrpljivo želio prijeći na ovaj sljedeći korak nakon oslobađanja svih živih izraelskih talaca, svih osim jednog preminulog taoca i palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima.

U srijedu je Izrael objavio da će Netanyahu prihvatiti Trumpov poziv da se pridruži BoP-u. U odbor su pozvani i turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i katarski dužnosnik Ali al-Thawadi, koji su obojica izrazili snažne antiizraelske stavove.

U članku objavljenom u Zman Yisraelu , Yanarocak je upozorio da Turska djeluje iz pozicije u kojoj Izrael smatra „prijetnjom regionalnom poretku“.

„Turska se pozicionira kao država jamitelj za Palestince, ali u praksi djeluje kao ona koja nastoji zamijeniti međunarodni sustav i uspostaviti novi regionalni poredak u kojem Izrael nema osnovni legitimitet“, napisao je.

Izazov za Izrael, kako objašnjava Yanarocak, jest da bi se Izrael, ako Turska uspije stvoriti širu regionalnu koaliciju, mogao suočiti s dodatnim neprijateljskim državama.

„Ankara ne djeluje u vakuumu. Gradi regionalne koalicije, jača svoj položaj u muslimanskom svijetu i uspijeva se pozicionirati u očima velikog dijela međunarodne zajednice kao predvodnica ‘moralne’ borbe protiv Izraela“, napisao je Yanarocak, prenosi allisraelnews.

