Kako će Vlada RS ispuniti obavezu zastupljenosti Bošnjaka: Irena je Bošnjak, da li će to biti i predsjednik boračke organizacije Radan?

Savo Minić je danas saopćio da će se u novom sastavu Vlade naći pet novih ministara.

Ono što će biti interesantno je i nacionalna struktura nove Vlade RS, odnosno ko će biti Bošnjaci u novoj Vladi RS.

– U prelaznom periodu do potpunog sprovođenja Aneksa 7., Vlada Republike Srpske (predsjednik Vlade i 16 ministara) sastoji se od osam ministara iz reda srpskog, pet iz reda bošnjačkog i tri iz reda hrvatskog naroda. Jednog ministra iz reda Ostalih može imenovati predsednik Vlade iz kvote najbrojnijeg konstitutivnog naroda – piše u Ustavu RS.

U ranijem sastavu Vlade RS su se nalazili Alen Šeranić, Zlatan Klokić, Senka Jujić, Selma Čabrić i Denis Šulić.

Iako se strankama s centralom u Sarajevu nije dopuštalo da biraju ministre u prošloj Vladi RS, pa su ministri Bošnjaci dolazili od stranaka sa sjedištem u Banjoj Luci, sada nije poznato ni ko će biti Bošnjaci u njoj.

Naime, Alen Šeranić, Zlatan Klokić i Senka Jujić ostaju u novoj Vladi RS, dok je Selma Čabrić i Denis Šulić napuštaju.

Nova imena u Vladi RS su: Radan Ostojić (Bijeljina), Radenko Bubić (Kotor Varoš), Dragan Mastilović (Gacko), Ned Pupovac (Brčko) i Irena Ignjatović (Doboj).

Da bi se ispunila ustavna obaveza zastupljenosti Bošnjaka, dvoje od ovih pet novih ministara trebaju biti Bošnjaci. Prema informacijama nekih medija u RS, Irena Ignjatović (SP) je jedna od njih. Nije poznato ko će od predsjednika boračke organizacije RS Radana, Radenka, Dragana ili Neda se izjasniti kao Bošnjak kako bi se ispunila norma.

